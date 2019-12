VENARIA IN CORTO 1 - I vincitori

15/12/2019, 11:14

Si conclusa con un ottimo successo di partecipazione, la prima edizione di, concorso cinematografico per cortometraggi, rivolto a giovani registi, compresi nella fascia det 18-35 anni, promosso dalla Citt di Venaria Reale, in collaborazione con il progetto Factory della Creativit.La giuria di qualit ha decretato miglior corto, di Marco Mingolla (targa e buono acquisto di 750,00).La menzione stampa va a, di Simone Ducci (targa e buono acquisto di 250,00) e la menzione Citt di Venaria Reale stata aggiudicata al corto, di Filippo Racanella (targa e buono acquisto di 250,00). Liniziativa nata con lo scopo di valorizzare il protagonismo dei giovani e i loro talenti, promuovendo la creativit e lespressione giovanile nella rappresentazione della realt attraverso le tecniche dellaudiovisivo.I cortometraggi partecipanti al concorsosono stati caratterizzati da un tema conduttore, ovvero La Citt, vista ed interpretata dagli occhi dei giovani registi in forma di soggetto diretto, luogo reale, immaginario o scenario di fondo.La prima edizione diha registrato unottima partecipazione, con 29 cortometraggi presentati di registi provenienti da tutta Italia (Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana, Campania). Giovani filmmaker alle prime armi, insieme a giovani registi pi esperti, hanno raccontato storie, scorci e visioni di Citt, con tecniche e linguaggi diversi (fiction, documentario, videoclip) e mettendo in gioco le proprie visioni e interpretazione della realt.Venerd 13 dicembre 2019, si svolta la serata finale di premiazione della 1edizione di, presso la sala polivalente della biblioteca civica Tancredi Milone, in via Verdi 18. Sono stati proiettati i dieci cortometraggi ammessi alla fase finale, con la presentazione e l intervista di molti dei giovani autori. Alla presenza di una numerosa cornice di pubblico di appassionati cinefili, tra cui una delegazione degli studenti del cittadino Liceo Juvarra, seguita la cerimonia di assegnazione dei premi: miglior cortometraggio, menzione stampa e menzione Citt di Venaria Reale, a cura delle giurie del concorso. Liniziativa stata caratterizzata anche da attivit creative con il pubblico protagonista nel photo corner, un mini set cine-fotografico, in cui i presenti sono stati immortalati in una foto ricordo della partecipazione alla 1 edizione di Venaria In Corto.