PARSIFAL - Matteo Munari protagonista del nuovo film di Marco Filiberti

Sono iniziate in Toscana le riprese del film Parsifal di Marco Filiberti, appassionato progetto di opera d'arte totale, viaggio iniziatico che conduce dritto al centro del mistero delle nostre esistenze. Dopo aver girato in Toscana, attualmente il set si spostato a Cinecitt, ricreando un'atmosfera metafisica e una terra desolata.Matteo Munari, giovane attore di talento, veste i panni del protagonista Parsifal attorno al quale ruota il film. Come riportato dai racconti arturiani, si dice che lui sia stato lunico personaggio seduto alla Tavola Rotonda ad avvicinarsi al Santo Graal, la famosa coppa da cui il Ges Cristo sembra abbia bevuto durante lultima cena. La sceneggiatura di questo film si sviluppa attorno alla vicenda di questo misterioso personaggio che riesce ad arrivare alla tavola rotonda di Re Art.Il film narra il viaggio apocalittico nella terra desolata di un uomo che non ricorda e che non avendo pi nulla da perdere nemmeno una propria identit biografica o una memoria storica pu forgiare, inconsapevolmente, un nuovo mondo, entrare finalmente nel deserto senza gli Dei (Nietzsche).Il cast composto da Matteo Munari, Diletta Masetti, Luca Tanganelli, Giovanni De Giorgi, Elena Crucianelli, Zoe Zolferino attori della Compagnia degli eterni stranieri. Gli esterni sono nel territorio toscano in luoghi di straordinario impatto visivo e spirituale come l'Abbazia di San Galgano, l'Abbazia di Sant'Antimo, la Pieve di Corsignano, i Bagni di San Filippo, la Cripta dei Longobardi a Abbadia San Salvatore e le celle di San Francesco a Sarteano, con l'aggiunta di squarci paesaggistici della Val d'Orcia e della Val di Chiana.