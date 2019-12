DIGITAL MEDIA FEST 1 - I vincitori

02/12/2019, 17:42

Domenica 1^ dicembre si conclusa con un grandissimo successo di pubblico la prima edizione del Digital Media Fest, festival sui prodotti audiovisivi webnativi, ideato e creato dalla giornalista Janet De Nardis. Nella magica location della Casa del Cinema, allinterno di Villa Borghese, si svolto il Gala del festival e la consegna dei premi tanto attesi dai creativi giunti da tutto il mondo. Il Festival patrocinato dal Mibact e da Roma Lazio Film Commission e pu vantare lalto patrocinio del Parlamento Europeo.Levento stato introdotto da Janet De Nardis che ha parlato della manifestazione che ha come obiettivo la promozione del talento webnativo italiano e internazionale e il dialogo con i pi importanti produttori, distributori e brand italiani e internazionali. A presentare levento si sono alternati sul palco Savino Zaba e Silvia e Laura Squizzato. Tra i personaggi che hanno preso parte alla serata: Violante Placido, Stefano De Sando, Antonio Giuliani, Marco Passiglia, Annalisa Aglioti, Gianluca Mech, Simona Borioni, Carlo Belmondo, Elena Russo, Andrea Dianetti, Mariella Anziano, Stefania Orlando, Marco Bonini, Alessandro Tersigni, Giulia Luzi, Giulia Penna, Ludovica Pagani, Christian Marazziti, Francesco Stella, Vincenzo Bocciarelli, Massimiliano Buzzanca, Giordano Petri, Alina Person e Simone Gallo, Luca Cesa, Francesco De Angelis, Ugo Vivone, Leonardo Bocci, Nicola Vizzini, Vania Della Bidia, Roberta Beta, Amedeo Andreozzi,Emanuel CaserioLa giuria dei cortometraggi, vertical movie e video di realt virtuale composta da Violante Placido (attrice) in qualit di Presidente di Giuria, Ludovico Fremont (attore), Stefano De Sando (doppiatore), Andrea Roncato (attore), Antonio Giuliani (comico, attore), Carlo Rodomonti (responsabile del marketing strategico e digital di Rai Cinema), Adriano De Santis (Preside della Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia), Antonio Flamini (Consultant and Artistic Director of Film Festival).I giurati che hanno valutato le webserie sono stati: Cristina Priarone (Direttore di Roma Lazio Film Commission), Vincenzo Alfieri (Regista, Attore e Sceneggiatore reduce del successo del film Gli uomini doro), Marco Bonini (attore), Elda Alvigini (attrice), Giampaolo Colletti (giornalista e fondatore del Premio Teletopi), Alessandro Tersigni (attore), Saverio Raimondo (comico), Christian Marazziti (regista), i direttori dei webfest partner come LaVerne Daley (Miami Web Fest), Otessa Marie Ghadar (DC Web Fest), Leandro Silva (Rio Web Fest), Luis Felipe Alvarado (Series Web Awards Lima), Meredith Burkholder (Berlin WebFest).Alla serata sono stati consegnati i seguenti premi:PREMIO RAI CINEMA CHANNEL: Firenze Vr consistente in 3.000,00 Euro in dirittiPREMIO FINAMRK al talento e alla creativit webnativa: Omar Rashid di Firenze VrCATEGORIA WEBSERIE:BEST ITALIAN WEB SERIE: Estremi Rimedi che ha vinto il premio della Panalight pari a un valore di 5.000,00 in noleggio di attrezzature e il premio ROMA LAZIO FILM COMMISSION del valore di 500,00BEST COMEDY: Matild con laccento sulla A che vince il premio 2FCINERENT pari a un valore di 3.000,00 in noleggio di attrezzatureBEST SCIENCE FICTION: La Festa Triste che vince il premio FRAME BY FRAME che consiste in due giornate di color correctionBEST SHORT FILM: La bellezza imperfetta che ha vinto il premio della Panalight pari a un valore di 5.000,00 in noleggio di attrezzatureBEST SCREENPLAY: Pupone che vince il premio STADIONVIDEO che consiste in sottotitoli in inglese con relativo DCP fino a 20 minutiWEB SERIE:BEST PILOT: The BoogeysBEST DRAMA: ValerianasBEST DOCUMENTARY: Storie interrotte andr direttamente in finale al Miami Web FestBEST SPECIAL EFFECT: The BoogeysBEST SOUNDTRACK: La Festa TristeBEST EDITING: La festa triste che andr direttamente in finale al Bilbao Series LandBEST ORIGINAL SCREENPLAY: The SwipeBEST DIRECTOR: ValerianasBEST INTERNATIONAL ACTRESS: Lilian Menezes per MANU WEBSERIE che avr laccesso diretto al Die Seriale 2020BEST INTERNATIONAL ACTOR: Andrew Troy di The BoogeysBEST ITALIAN ACTRESS: Arianna Bonardi di Matild con laccento sulla ABEST ITALIAN ACTOR: Renzo Sinacori per In viaggio con la figliaPREMIO SPECIALE ALLA MIGLIOR COMMEDIA LATINA: Tres QuartosBEST PHOTOGRAPHY: AnomalieBEST SCREENPLAY: AnomalieBEST INTERNATIONAL WEBSERIE: Anomalie Vince laccesso diretto al Rio web fest, e al Series web awards LimaCORTOMETRAGGI:BEST PHOTOGRAPHY: UontedBEST ACTOR : Melino Imparato di La Bellezza ImperfettaBEST ACTRESS: Gaia De Laurentis di Apri le LabbraBEST DIRECTOR: Uonted che andr di diritto al Seoul Web FestPREMIO SPECIALE DIGITAL MEDIA FEST: Lotte HausSEZIONE VERTICAL VIDEO:The Best Vertical Video: FrigobarSEZIONE VIRTUAL REALITY:The Best Vertical Reality: Vr Free che vince il premio STADIONVIDEO che consiste in sottotitoli in inglese con relativo DCP fino a 20 minutiNelle tre giornate di Festival sono intervenuti nei vari incontri: Biondo, Monica Guerritore, Paola Minaccioni, Stella Egitto, i Due & Mezzo, Federico Saliola, gli Actual, Angelica Massera, Giulia Penna, Ludovica Pagani, i The Coniugi formati da Alina Person e Simone Gallo, Lorenzo Farina, Paco Lanciano, Liliana Fiorelli, Elena Di Cioccio, il prof. Mario La Torre. Tanti i prodotti presentati in anteprima e che nelle prossime settimane vedremo sul web e in televisione, tra queste: Instalovers, Discover Rome, la Trilogia della memoria e Involontaria. Tre gli incontri svolti al Festival: Donne e Digitale, I Talenti del Web e Il web come strumento educativoLa prima edizione del Digital Media Fest si conclusa con successo e soddisfazione da parte della direttrice Janet De Nardis dimostrando che investire sui giovani, sulla creativit e sul talento necessario per il nostro futuro culturale.