TFF37 - "Lucus a Lucendo", alla ricerca di Carlo Levi

28/11/2019, 20:15

Antonio Capellupo



Quando nel 1935, lo scrittore e pittore Carlo Levi visse l'esperienza del confino in Basilicata in quanto antifascista, nel descrivere il panorama della piccola Aliano e del verde che la circondava, afferm "Lucus a non lucendo, ovvero bosco della non luce, tanto fitta era la presenza degli alberi.E proprio giocando su questa celebre frase che prende il nome "" di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi, un vero e proprio viaggio alla ricerca di una colonna portante della cultura italiana come Levi.Un viaggio fatto di strade e luoghi, dalla sua Torino a Roma fino al Mezzogiorno, ma soprattutto di grandi e alti concetti morali e politici, dal potere alla libert, che hanno segnato profondamente la sua ricerca, i suoi scritti e la sua arte.Al centro del film il nipote e pittore Stefano Levi Della Torre, protagonista di straordinari scambi di opinioni e analisi del lavoro di Levi con l'intellettuale Carlo Ginzburg e la stessa regista Alessandra Lancellotti. Attraverso le loro parole, cui si aggiungono rare e belle immagini d'archivio, rivive il forte legame con il Sud, raccontato con commovente umanit nelle pagine di "Cristo si fermato ad Eboli" o nel gigantesco dipinto "Lucania '61", e che oggi la macchina da presa torna ad esplorare proprio in quelle campagne e nei volti dei contadini.Un film sulla memoria di un grande uomo, anticipatore dei suoi tempi e lucido testimone di un'Italia allora cos poco nota, quanto bella da scoprire attraverso i suoi occhi.