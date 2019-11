VISIONI SARDE - Il 29 novembre a Morgongiori

27/11/2019, 16:31

Anche Morgongiori non ha voluto mancare allappuntamento con i film di qualit. Venerd 29 novembre alle ore 16:00 presso il Salone dell'ex scuole elementari proporr i nove cortometraggi giunti alla finale del concorso Visioni sarde.Il progetto, nel suo viaggio itinerante, toccher il piccolo centro posto ai piedi del Monte Arci, nell'Alta Marmilla, il giorno dopo essere stato a Lyon (Francia, 28 novembre), in contemporanea con la "Rassegna Cinematografica del Marghine" di Bortigali (29 novembre) e precedendo di un solo giorno la tappa di Clermont-Ferrand (sempre in Francia, il 30 novembre) e di due quella di Oristano (2 dicembre).Visioni Sarde conferma cos di essere un formidabile strumento di diffusione nel mondo del patrimonio culturale sardo sfruttando la penetrante incidenza che il cinema opera nell'immaginario popolare.Il programma di Morgongiori prevede la proiezione di: Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi, L'Unica Lezione di Peter Marcias.