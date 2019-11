MARCO POLO - Dal 28 novembre al cinema

24/11/2019, 14:40

Dopo lesperienza di Antropocene, la Fondazione Stensen di Firenze ha deciso di sostenere e distribuire in tutta Italia un nuovo documentario: unopera pensata e girata a Firenze, ma al contempo universale nel raccontare la societ di oggi. Si tratta di "" di Duccio Chiarini, il regista fiorentino di "" e "", che stavolta ha portato la cinepresa tra i banchi di scuola.Un anno di attenta osservazione all'interno dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, dove pi di 1600 studenti, 150 professori e molteplici esperti si muovono ogni giorno per formare i futuri cittadini. Confronti tra insegnanti sui programmi e sul senso del proprio lavoro, progetti di integrazione che coinvolgono attivamente gli studenti, attenzione alle relazioni e alle emozioni oltre che agli aspetti cognitivi, discussioni sulla storia del Novecento e sullattualit. Questo e molto altro emerge dal lavoro di Duccio Chiarini, che rappresenta al contempo un film sulla scuola, sull'educazione, sulla societ di oggi e sul mondo di domani." di scuola stato realizzato con il contributo di Fondazione Stensen, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, FLC CGIL, Confindustria Firenze ed distribuito dalla Fondazione Stensen insieme a Valmyn Distribution.Dal 28 novembre 2019 uscir nei cinema di Roma e di Firenze, a gennaio nelle sale di tutta Italia.Gioved 28 novembre ore 21.00 anteprima al Cinema La Compagnia alla presenza del regista Duccio Chiarini e di una rappresentanza del Marco Polo.Da venerd 29 novembre in programmazione al Cinema Stensen.