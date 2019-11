PITIGLIANI KOLNO'A FESTIVAL 14 - I vincitori

22/11/2019, 11:11

Si tenuto,dal 16 al 20 novembre 2019alla Casa del Cinema di Roma e presso il Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani - aentrata gratuitafino a esaurimento posti ilPitigliani Kolnoa Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, giunto alla quattordicesima edizione, dedicato alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico. Prodotto dalCentro Ebraico Italiano Il Pitiglianie diretto daAriela PiattellieLirit Mash, ilPKF2019, che per questa edizione ha raddoppiato il numero delle presenze di pubblico,ha proposto per la consueta sezione"Panorama sul nuovo cinema israelianoopere che hanno riscosso successo sia in Israele che allestero e che rappresentano lavariet e il multiculturalismo che compone la societ israeliana di oggi.Il pubblico del festival, che ha votato alla fine di ogni singola proiezione, ha decretato vincitore ildocumentarioThe Rabbi from Hezbollah, diretto daItamar Chen, gi in concorso all'ultimaedizione del Docaviv Festival di Tel Aviv. La storia di Ibrahim Yassin, nato in un piccolo villaggio in Libano e il suo destino, quello di seguire le orme del padre, diventando agricoltore e pastore. La sorte, per, ha in serbo per lui qualcosa di diverso, al punto che la morte diventa il suo unico desiderio. Proprio quando sembra che non ci sia pi speranza per lui, un nuovo corso sembra caratterizzare la sua vita, diventando protagonista di quelle che sarebbero diventate alcune delle operazioni pi audaci, pericolose e segrete mai tentate prima in Libano negli anni Ottanta e Novanta.IlPremio alla Carriera 2019 stato consegnato al registaEran Riklis, uno dei pi importanti rappresentanti del cinema israeliano.Durante la kermesse si svolta anche la terza edizione delPremio Emanuele (Lele) Luzzati, assegnato alla migliore opera considerata meritevole da una giuria composta da intellettuali e artisti di rilievo. Vincitore di questa edzione:"Come in certi romanzi russi", diRosanna Reccia. E' la storia di Amedeo e Anna, da poco trasferiti in un isolato casolare di campagna, ereditato dal padre di lui. Qui continuano la loro felice vita matrimoniale, tra corse allaria aperta e la ristrutturazione della casa. Una notte per uno sconosciuto si introduce nella loro sala da pranzo.Il Festival ha anche ospitato,luned 18 novembre, l'incontro per la presentazione dellaprima edizione del progetto MOV(I)E, promosso dal CNA di Roma, finanziato dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con Nina International e la Roma Lazio Film Commission. Il progetto si pone come obiettivo quello di costruire una rete di collaborazione tra diversi attori dellindustria dellaudiovisivo con particolare attenzione alle co-produzioni internazionali.