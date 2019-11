MATERA SPORT FILM FESTIVAL - Al via la 9^ edizione

20/11/2019, 12:24

La Citt dei Sassi accoglie la 9^ edizione del, manifestazione dedicata al cinema e alla cultura sportiva, che lAsd Matera Sports Academy realizza dal 2011.La nona edizione avr luogoa Matera, presso il Cinema Il Piccolo, e a Potenza, presso il Cineteatro Due Torri, tracciando un ponte tra la Capitale Europea della Cultura per il 2019 e la Citt Europea dello Sport 2021. La relazione tra sport e cultura verr proposta mediante la proiezione di 24 film in concorso, provenienti da 15 nazioni differenti, e 3 opere fuori concorso di grande pregio.La cerimonia inaugurale, prevista per Gioved 21 novembre, alle ore 20:00, presso il Cinema Il Piccolo di Matera, prevede lo spettacolo, regia di Gerardo Sergio Ferrentino, che racconta alcuni grandi momenti della storia olimpica, entrando direttamente nella mente dei protagonisti del calibro di Jesse Owens, Muhammad Al, Abebe Bikila e Saamiya Yusuf Omar.A seguire, vi sar la presentazione in anteprima nazionale dia per la regia di Francesca Span e Laura Bonasera, il racconto di una carovana itinerante per lItalia che ha presentato numerose iniziative raccolte nellAlmanacco Antirazzista Uisp, che ha preso il via da Aprile 2019 e ha fatto tappa in molte citt italiane, da Milano a Matera.I temi dello sport sociale e della dimensione europea dello sport, quali strumenti di comunicazione, educazione e trasformazione sociale, hanno trovato la condivisione della Fondazione Matera-Basilicata 2019: i momenti salienti del progetto Sport Tales saranno presentati dal giornalista Luca Corsolini, che racconter dellinaugurazione della mostra dedicata alle Olimpiadi di Tokio del 2020 e della Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Pietro Mennea.Ledizione 2019 consolider la collaborazione con il Trento Film Festival, celebrando il X Anniversario dellintitolazione delle Dolomiti a Patrimonio Mondiale UNESCO, proiettando i documentari Donna Fugata, regia di Manrico DellAgnola, e Aaron Durogati Playing with the Invisible, regia di Matteo Vettorel e Damiano Levati.Allinterno del Festival, vi sar uno spazio particolare dedicato ai grandi protagonisti del calcio, con la proiezione del documentario Gigi The Documentary, in onore di Gigi Marulla, calciatore simbolo del Cosenza Calcio, presentato per loccasione dal Direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace e alla presenza del regista, Francesco Gallo, del documentario El Numero Nueve, (presentato in anteprima alla 76^ Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia e proposto alla Festa del Cinema di Roma 2019) che narra la storia dellattaccante argentino Gabriel Omar Batistuta, alla presenza del regista Pablo Benedetti, del cortometraggio Goodbye Totti, che celebra lo storico capitano dellAS Roma, alla presenza del regista Marco Castaldi e, infine, lepisodio della serie televisiva prodotta da DAZN, The making of, dedicato a Jos Mourinho e la regia di Grant Best e Toby Burnett.Da segnalare, nel corso della cerimonia di premiazione, in programma Sabato 23 Novembre alle ore 20:00, la presentazione del docufilm Open Playful Space (di Giuseppe Petragallo e Andrea Rospi), progetto di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019, co-prodotto da Uisp Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019.