VASCO NONSTOP LIVE 018+019 - Le sale UCI

15/11/2019, 08:52

Dal 25 al 27 novembre arriva nelle multisale del Circuito UCI Vasco NonStop Live 018+019, il music film che racchiude la storia dei primi due tour NonStop Live. 2018 e 2019. Il film evento, distribuito da QMI Stardust, ideato e diretto da Pepsy Romanoff che ha fedelmente registrato immagini, suoni, colori e parole dei momenti pi significativi di questi ultimi due anni. Da come nasce una scaletta perfetta al fronte del palco, Vasco Rossi racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti: dallintimit di una sala dincisione, alle prove con la band, lo show mentre si compone... fino allesplosione finale dello stadio. La sua musica come non mai stata raccontata con immagini inedite e, per la prima volta, la voce dei protagonisti.Le multisala che proietteranno Vasco Non Stop Live 018+019 dal 25 al 27 novembre alle 18:00 e alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 25 novembre alle 20:30 e il 26 e 27 novembre alle 18:00 e alle 20:30 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Marcon, UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Piacenza, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Piacenza proietteranno il contenuto il 25 novembre alle 20:30 e il 26 novembre alle 18:00 e alle 20:30.UCI Gualtieri proietter il contenuto il 25 novembre alle 20:30.