5 GIORNI IN AGENDA - A Torino una rassegna in più sedi

09/11/2019, 08:57

Una rassegna di eventi organizzati per festeggiare la chiusura della campagna di raccolti fondi (attiva su Produzioni dal Basso fino al 15 novembre 2019) a favore dell' www.agendacinematorino.it ), per il restyling del sito e i nuovi progetti.Nata nel 2013, l'Agenda propone aggiornamenti giornalieri su tutto ciò che avviene in città legato al cinema, con interviste e approfondimenti su festival e rassegne, proiezioni e anteprime, set in città e corsi, con interviste e approfondimenti.– spiega l'ideatore e curatore dell'Agenda, Carlo Griseri –”.Sabato 9 novembre – Cinema Massimo, via Verdi 18Ore 21,00: Proiezione didi Ian McFarland, prodotta e narrata da Iggy PopIntroducono Carlo Griseri (Agenda del Cinema a Torino), Maurizio Pisani (Seeyousound Music Film Experience).In collaborazione con Seeyousound Music Film ExperienceIngresso libero a offertaDomenica 10 novembre – Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14Ore 19,00: Aperitivo benefit 12 € (per ogni aperitivo, 3 € saranno donati al crowdfunding)Ore 20,30: Proiezione di BENVENUTI A SAN SALVARIO di Enrico Verra edi Nicola Rondolino.Introducono Carlo Griseri (Agenda del Cinema a Torino), Vittorio Sclaverani (Associazione Museo Nazionale del Cinema), Enrico Verra, Stefano Boni (Museo Nazionale del Cinema).In collaborazione con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC)Ingresso libero a offertaLunedì 11 novembre – Ambrosio Cinecafé, corso Vittorio Emanuele II 52Ore 20,30: Proiezione didi Roberto De Feo.Introducono Carlo Griseri (Agenda del Cinema a Torino), Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte, Roberto De Feo, Alessandro Usai (Colorado Film), Ambra Troiano, esercente dell'Ambrosio Cinecafé, Max Supporta, direttore del TOHorror Film Fest. Sarà presente in sala la troupe torinese del film.In collaborazione con Ambrosio Cinecafé, Film Commission Torino Piemonte e TOHorror Film Fest.Ingresso libero a offertaMartedì 12 novembre – Cinema Classico, piazza Vittorio Veneto 5Ore 21,00: Proiezione didi Rodrigo SorogoyenIntroducono Carlo Griseri (Agenda del Cinema a Torino), Stefano Jacono (Ceo e Founder della società distributrice Movies Inspired).Ingresso libero a offertaMercoledì 13 novembre – Cinema Romano, Galleria Subalpina 9Ore 18,00: Proiezione didi Casey Kauffman e Alessandro CassigoliIntroducono Carlo Griseri (Agenda del Cinema a Torino), Lorenzo Ventavoli (cinema Romano), Michele Fornasero (produttore con Indyca Film).Ingresso libero a offerta