Carlo Sironi



08/11/2019, 15:40

SOLEdi Carlo Sironi si aggiudicatoil gran premioAmilcardella Giuria e Il Premio degli Esercenti di sale francesi.La menzione speciale della Giuria a LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino Barrese. Il filmRIDEdi Valerio Mastandreaha conquistato lAmilcardella Giuria Giovani. Gli altri riconoscimenti, sempre associati al nome dello scultore italo-francese Amilcar Zannoni, sono andati per la Giuria della Critica aDOLCE FINE GIORNATAdi Jacek Borcuch,il Premio del Pubblico aIL CAMPIONEdi Leonardo DAGOSTINI.Mentre il produttoreAngelo Barbagalloha ricevutolannuale riconoscimento della Citt riservato a una personalit del cinema italiano.La Giuria del Concorso presieduta daAgns Jaoui (regista, sceneggiatrice e attrice)ha premiato dunque allunanimit l'opera di Carlo Sironi -prodotta da Kino Produzioni, Lava Films con RAI Cinema- che tocca con essenzialit e delicatezza il tema della genitorialit surrogata. Queste le parole della giuria: Un film che tratta un tema difficilissimo, affrontato con molto pudore, finezza, umanit ed empatia, con una regia attenta , la collaborazione degli attori e di tutta la troupe. Possiamo affermare che un grande cineasta nato.Nelle due settimane di proiezioni ed eventi che hanno caratterizzato la 42. edizione del Festival guidato daAntoine Compagnonee Oreste Sacchelli, sono sfilati in cartellone oltre 70 titoli di cui la maggioranza inediti in Francia, con altissima affluenza di pubblicoper un totale di quasi 40 mila biglietti venduti.Il Focus di questa edizione era incentrato sulla cultura non solo cinematografica della Regione Basilicata testimoniata da numerosi lavori proposti anche dalla Lucana Film Commission.Tutti elementi sintetizzati nellefficace locandina del festival ispirata aBasilicata Coast to Coastdi Rocco Papaleo e firmata dalla giovane artista romana Alessandra Carloni.Per la sezione dedicata alle retrospettive di grandi Maestri, questanno il criticoMario Sestiha curatoLa Carte blanchesuMario Monicellidi cui sono stati proiettati 8 suoi indimenticabili film tra i qualiI compagnieAmici miei.Molto apprezzate inoltre le 2 splendide mostre fotografiche curate da Antonio Maraldi per il Centro Cinema Citt di Cesena: la prima sui set di film girati in Basilicata, a Matera ma non solo, e la seconda come un vero e proprio HOMMAGE A MONICELLI con le immagini della sua vasta filmografia, i set e i suoi attori protagonisti.Secondo i DirettoriCompagnoneeSacchelli, per questa edizionela selezione dei film tendeva a riflettere per quanto possibile la rilevanza del cinema italiano, senza censure, anche e soprattutto perch gli autori, attori e temi trattati vengono molto spesso ignorati in Francia. La nostra soddisfazione di avere raggiunto quasi la cifra record di spettatori dello scorso anno che stata la pi rilevante nelle 42 edizioni della nostra rassegna, con una crescita in particolare di giovani e studenti dei licei di tutta la regione.