ANNEFRANK -VITE PARALLELE - Le sale UCI

07/11/2019, 12:58

Dall11 al 13 novembre nelle multisale del Circuito UCI arriva #AnneFrank Vite Parallele, il lungometraggio scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partecipazione con RAI Cinema, in collaborazione con lAnne Frank Fonds di Basilea e il Piccolo Teatro di Milano-Teatro dEuropa.Nel docufilm Helen Mirren accompagna gli spettatori nella storia di Anne attraverso le parole del diario, la sua storia si intreccia con quella di 5 sopravvissute allOlocausto, bambine e adolescenti come lei: Arianna Szrenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. Il set la camera del rifugio segreto di Amsterdam in cui la ragazzina resta nascosta per oltre due anni, ricostruita dagli scenografi del Piccolo Teatro di Milano-Teatro dEuropa.Una giovane attrice, interpretata da Martina Gatti, ha invece il ruolo di guidarci nei luoghi di Anne e delle superstiti della Shoah. lei a viaggiare per lEuropa alla scoperta delle tappe della breve vita di Anne. una giovane di oggi che vuole conoscere la storia delladolescente ebrea diventata simbolo della pi grande tragedia del 900 e ci parla soprattutto attraverso i social. Attraverso questi, la Gatti racconta e interpreta quello che scopre, quello che vede, dal campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania (dove Anne e sua sorella Margot morirono) al Memoriale della Shoah di Parigi, fino alla visita nel rifugio segreto nella capitale olandese. Martina scrive una sorta di diario digitale, riscoprendo lassoluta contemporaneit delle parole di Anne Frank e la potenza delle voci di chi ancora pu ricordare. Quelle di Arianna, Sarah, Helga, Andra e Tatiana, le storie parallele.Nel documentario, tra le altre, le voci del rabbino Michael Berenbaum, storico e docente di studi giudaici in diverse universit americane, dello storico della Shoah Marcello Pezzetti, direttore del nascente Museo della Shoah di Roma, delletnopsicologa francese Nathalie Zajde, delle testimoni Doris Grozdanovicova e Fanny Hochbaum, della violinista di fama internazionale Francesca Dego, di Yves Kugelmann giornalista e membro dellAnne Frank Fonds, Basel, di Ronald Leopold direttore dellAnne Frank House, del direttore del magazine online Jewpopo Alain Granat, del fotografo Simon Daval.Le multisala che proietteranno #AnneFrank Vite Parallele dall11 al 13 novembre alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Quelle che lo proietteranno dall11 al 13 novembre alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Marcon, UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Piacenza e il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietteranno il contenuto il 12 novembre alle 20:00.