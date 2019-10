VIA CASTELLANA BANDIERA - Il 28 ottobre su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”

27/10/2019, 09:12

Un duello tutto al femminile in una stretta via di Palermo raccontato dalla regista teatrale Emma Dante nel suo debutto al cinema. È il film “”, che Rai Cultura propone lunedì 28 ottobre 2019 alle 22.05 su Rai5 per il ciclo “”.Rosa e Clara, a Palermo per il matrimonio di un amico, si perdono con la loro auto nelle strade della città e finiscono in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. Nel frattempo, un’altra auto guidata da Samira, con la famiglia Calafiore ammassata al suo interno, arriva in senso contrario nella stessa strada. Né Rosa, né Samira, donna antica e testarda, intendono cedere il passo all'altra. Chiuse all'interno delle rispettive macchine, le due donne si affrontano in un ostinato duello muto, tutto al femminile.Coppa Volpi a Elena Cotta per la migliore interpretazione femminile, premio Francesco Pasinetti a Elena Cotta e Alba Rohrwacher come migliori attrici, premio Lina Mangiacapre, menzione speciale del premio giovani giurati del Vittorio Veneto Film Festival e premio Soundtrack Stars per la miglior colonna sonora alla 70ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2013). Candidato ai Nastri d'Argento 2014 per miglior regista esordiente, fotografia (Gherardo Gossi è stato candidato anche per “Come il vento” di Marco Simon Puccioni), sonoro in presa diretta e colonna sonora. Con Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti, Dario Casarolo, Carmine Maringola, Sandro Maria Campagna, Elisa Parrinello, Giuseppe Tantillo.