ALICE NELLA CITTA' - Marco Polo: A chi piace la scuola?

La classe del "Marco Polo" di Duccio Chiarini



25/10/2019, 17:32

Solitamente si ha la brutta abitudine di gettare nel dimenticatoio gli stati danimo vissuti in et scolastica, specialmente quelli delle medie e del liceo, non riuscendo poi in et adulta a riscoprirli e comprenderli.si avvicina a filmare i banchi di una scuola liceale, non solo per riallacciare i rapporti tra vecchie e nuove generazioni, divise oggi da un forte divario tecnologico e culturale, ma per porci alcune importanti domande: chi sono questi ragazzi che siedono sui banchi di scuola, cosa pensano? Che doveri si hanno nei loro confronti, che ruolo ha linsegnamento nelle loro vite, e va cambiato e modellato a seconda dei forti cambiamenti che questa generazione si porta dietro?A tutte queste domande risponderanno le immagini, rubate alla quotidianeit scolastica delle classi dellAttraverso riprese quasi imparziali, seguiremo lanno scolastico - da novembre fino agli esami di stato - di un gruppo di classi e del loro corpo insegnanti.Ci avverr in un momento particolare, nel quale listituto aderir alla rete delle scuole Penny Wilton, un progetto che permette agli studenti di insegnare la lingua italiana ai migranti; nella scuola, varie assemblee tra professori che si chiedono come diversamente approcciarsi agli studenti per insegnare loro non solo nozioni teoriche ma cose fondamentali come la solidariet e limportanza delle relazioni umane, la necessit di conoscere il mondo in cui si vive e la Storia che ha vissuto." esamina con occhio analitico ma non giudicante, attento ma riservato, ricostruendo al montaggio quel che le 80 ore di ripresa hanno reso pi evidente.Ci si avvicina ai ragazzi con naturalezza: cos li si pu vedere nellimbarazzo, nella difficolt ad esprimersi e nellapparente apatica superficialit, che viene un paio di volte ben agitata da un argomento discusso in classe.conferma lucidamente che una crisi, nellinsegnamento e nei valori delle nuove generazioni, esiste ma pu essere contrastata; va compresa costruendo relazioni e non impartendo regole, e ci suggerisce come poi andrebbe curata.Il film termina con unimmagine ironica che lascia un certo amaro in bocca: una tritatutto distrugge i temi corretti e valutati degli alunni. Che la scuola, oggi, serva a questo?