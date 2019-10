VOLEVO FARE LA ROCKSTAR - Dal 30 ottobre su Rai2

24/10/2019, 07:58

Ribelle e amante della musica sin da piccola, Olivia cresciuta coltivando e inseguendo un grande sogno: fare la rockstar. per questa sua profonda passione che ha sempre pensato che da grande avrebbe cambiato il mondo con il rock e che il suo futuro sarebbe stato un paradiso di note e palcoscenici in giro per il mondo.Ma la vita reale - si sa - unaltra cosa. Olivia a 16 anni scopre, insieme alla gravidanza, che il suo domani sar scandito da cambi di pannolini, biberon e tanta, tanta responsabilit. Crescere due gemelle da sola non uno scherzo e come mamma e donna, ormai alla soglia dei 27 anni, le domande esistenziali cominciano ad accavallarsi impetuose nella mente come onde in un mare in tempesta. Poi un brutto incidente porta Olivia a chiedersi se quello inseguito per una vita ancora un sogno realizzabile e compatibile con ci che diventata e la porta a domandarsi se giunto finalmente il momento di recuperare il tempo perduto." una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni, per la regia di Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bell, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda. Sei prime serate in onda da mercoled 30 ottobre 2019 su Rai2 e su Rai Play dove sar disponibile da subito lintera stagione.Con i toni accesi della commedia brillante e un po scorretta,racconta un punto di vista femminile sulla crescita e la maturit, ma anche una provincia italiana impoverita dalla crisi, per autentica e vitale. La storia di una famiglia disfunzionale in cerca di equilibrio, ma anche di un mondo insolito, quello tra i venti e trentanni, ragazzi che si devono confrontare con una realt complessa e difficile.Nel vorticoso mare dei dubbi e degli errori di Olivia, la serie si concentra sulla sua crescita emotiva e sentimentale, facendole vivere tutte le cose che si persa negli anni da mamma: linnamoramento, il sesso e lamore. E poco importa se questultimo si presenta nei panni di Francesco, uno scorbutico padre di famiglia in formato extralarge.