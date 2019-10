TORINOFILMLAB - A novembre torna il Meeting Event

23/10/2019, 08:46

Il dodicesimoriunir il 22 e 23 novembre a Torino, alla Scuola Holden, pi di 300 professionisti dellindustria cinematografica per presentare i nuovi progetti di film sviluppati nel 2019 allinterno dei programmi ScriptLab e FeatureLab.I 31 progetti saranno presentati in due sessioni di pitch che avranno luogo dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 23 novembre, alle ore 19,15 si terr la Cerimonia di Premiazione di presso la Scuola Holden. In questa occasione, saranno assegnati dei fondi di sostegno alla produzione e alla distribuzione ai migliori progetti.TorinoFilmLab una community di pi di 900 alumni provenienti da oltre 70 paesi, un laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di talenti di tutto il mondo attraverso attivit di formazione, lo sviluppo, il finanziamento, la distribuzione; ha raggiunto questanno il traguardo dei 100 film completati, presentati nei maggiori festival mondiali e distribuiti a livello internazionale.Il TorinoFilmLab, nato nel 2008 dal desiderio di affiancare al Torino Film Festival unofficina dedicata a registi e sceneggiatori, gestito e promosso dal Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno del Ministero per i Beni, le Attivit Culturali e per il Turismo, della Regione Piemonte e della Citt di Torino. Molte delle sue attivit sono sostenute dal programma Creative Europe MEDIA dellUnione Europea.