ALICE NELLA CITTA' 17 - Il programma del 20 ottobre

19/10/2019, 14:06

La Dark Family pi famosa del mondo, "La Famiglia Adams", arriva ad Alice nella Citt! Lattesissimo cartone animato realizzato con unaccattivante grafica in stop-motion sar accompagnato domani dai doppiatori italiani degli iconici personaggi: Virginia Raffaele, Pino Insegno e Loredana Bert che sfileranno sul nostro Red Carpet.Panorama italia presenta due opere prime: "Le metamorfosi" di Giuseppe Carrieri e "Buio" di Emanuela Rossi. Il film di Giuseppe Carrieri utilizza immagini sorprendenti, una eccezionale fotografia, insieme a un suono ricco ed espressivo che trova ulteriore armonia nella Voce fuori campo di Marco DAmore. Tra fantasia sperimentale e documentario il lungometraggio affronta i temi del degrado ambientale e umano insieme al discorso della rappresentazione dellaltro.Buio ha il merito e il coraggio di riportare il pubblico verso generi poco frequentati in Italia: un thriller, ma al tempo stesso un film di fantascienza e un family drama. Un racconto che grazie alla bravura di Valerio Binasco e di Denise Tantucci, impiega immagini e forme ibride in grado di catturare le dinamiche e i toni degli ambienti che si riflettono nelle vite delle protagoniste.Domani sar anche il giorno di Gabriele Muccino che, in occasione dei 30 anni del film e della casa di produzione Fandango, presenter la versione restaurata di "Come te nessuno mai".Per il Panorama Internazionale sar la volta di "Mickey and the Bear". Vincitore del premio Grand Jury PrizeallIndipendent Film Festival di Boston, Mickey and The Bear descrive la realt di una piccola cittadina del Montana nella quale la cultura del reinserimento dei veterani di guerra particolarmente attiva. Lattrice Camila Morrone, stella nascente nel panorama hollywoodiano, presta il volto alla determinata protagonista di questa opera prima.Domani sar anche la giornata di "Oltre la soglia", una serie medical dai toni asciutti e ironici, che ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche, soprattutto quando colpiscono bambini e adolescenti. Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con protagonista Gabriella Passion.La giornata di domenica vedr anche un emozionante omaggio alla grande Franca Valeri, a cui ha collaborato anche Paolo Mereghetti.La presidente dellAccademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello Piera Detassis e due straordinarie interpreti del cinema italiano - Paola Minaccioni e Anna Foglietta - hanno scelto insieme a Pino Strabioli il quale coordiner lincontro - i titoli da cui saranno tratte le sequenze che andranno a comporre lomaggio dedicato a Franca Valeri.IL PROGRAMMA DI DOMENICA 20 OTTOBREORE 09.00 PROIEZIONE STAMPA Buio E. Rossi (09.00 10.45) | SALA R FIORETTAORE 11.00 PANORAMA ITALIA/EVENTO SPECIALE PUBBLICO E ACCREDITATI Riders Serie Tv 21 | SALA TIMVISIONORE 12.00 PROIEZIONE STAMPA E ACCREDITATI Amori di Latta G. Conversano 54 | SALA R FIORETTAORE 12.30 REPLICA- Mollami M. Gentiloni 81 | SALA TIMVISIONORE 13.00 CONFERENZA STAMPA STAMPA E ACCREDITATI La Metamorfosi G.Carrieri (13.00 13.30) | CASA ALICEORE 13.30 PROIEZIONE STAMPA E ACCREDITATI E RED CARPET La Famiglia Addams C. Vernon & G.Tiernan 86| SALA SINOPOLIORE 14.30 PROIEZIONE SERIE TV INGRESSO LIBERO Il fiuto di Sherlok Holmes H.Miyazaki 40 | SALA TIMVISIONORE 14.30 REPLICA Bellissime E. Amoruso 90 | CINEMA HALLORE 15.30 PROIEZIONE PUBBLICO E ACCREDITATI SERIE TV Oltre la soglia M.Vullo & R. Mosca 50 | SALA R FIORETTAORE 15.45 CONFERENZA STAMPA La Famiglia Addams (15.45 16.20)|CASA ALICEORE 15.15-15.45 CONFERENZA STAMPA Buio E.Rossi | CASA ALICE- STUDIO TV PEGASO16.30 EVENTO SPECIALE PUBBLICO E ACCREDIATI Omaggio a Franca Valeri con P.Stroambioli - A.Foglietta - P.Minaccioni | SALA TIMVISIONORE 16.30-17.00 CONFERENZA STAMPA Oltre la soglia M.Vullo & R. Mosca (16.30 17.00) | SALA R FIORETTAORE 17.00 REPLICA Lola L. Micheli 87 con Delegazione | SALA R FIORETTAORE 18.30 INCONTRO E PROIEZIONE PUBBLICO E ACCREDITATI Gabriele Muccino + Come te nessuno mai 88 | SALA TIMVISIONORE 19.00 PROIEZIONE PUBBLICO E ACCREDITATI La Metamorfosi G.Carrieri 96 | SALA R FIORETTAORE 21.00 PROIEZIONE PUBBLICO E ACCREDIATI Buio E. Rossi 98 | SALA TIMVISIONORE 21.00 PANORAMA INTERNAZIONALE Mickey and the Bear A. Attanasio 88 | SALA R FIORETTA