LUCANIA - TERRA SANGUE MAGIA - Dal 22 ottobre in DVD e Digital Download

Sar disponibile inDvdeDigital Downloaddal prossimo22 ottobreLucania - Terra, Sangue e MagiadiGigi Roccati. Ledizione Dvd del film sar impreziosita da una ricca selezione dicontenuti speciali: Sul set, Making of, Premiazioni e trailer.Nel cast diLucania - Terra, Sangue e Magia- prodotto da Fabrique Entertainment con Moliwood Films in collaborazione con Rai Cinema - Joe Capalbo, Angela Fontana, Pippo Delbono, Maia Morgenstern, Christo Jivkov e Marco Leonardi.Opera seconda di Gigi Roccati (gi disponibile in Dvd per CG il suoBabylon Sisters)Lucania - Terra, Sangue e Magiavanta un importantepalmares internazionale: Los Angeles Italia: Anteprima - BIF&ST Bari International Film Festival: Nuovo Cinema Italiano in Anteprima -WorldFest Houston: Remi Winner 2019 per Miglior Film Straniero, Miglior attrice non protagonista Angela Fontana, Miglior Montaggio Annalisa Forgione - Social World Film Festival: Miglior attore protagonista Joe Capalbo, Miglior Montaggio Annalisa Forgione, Premio Speciale per L'ambiente - Formaperta" - International Film Festival Hero and Time Russia: nomination Miglior attore protagonista Joe Capalbo e Miglior fotografia Salvatore Landi - Molise Film Festival: premio del pubblico Miglior film - Terra di Siena Film Festival: Miglior attore protagonista Joe Capalbo.Entro fine anno prevista luscita in sala negliStati Unitie la partecipazione ad altri Festival internazionali.