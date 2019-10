TIGERS: - In Piemonte le riprese del film diretto da Ronnie Sandahl

16/10/2019, 17:25

Sono iniziate lo scorso 11 settembre a Torino le riprese di Tigers, film diretto daRonnie Sandahl, regista svedese noto per aver diretto Underdog e per aver firmato la sceneggiatura di Borg McEnroe.Il lungometraggio prodotto daBlack Spark Film(Svezia),Art of Panic(Italia) eSF Studios(Danimarca), conSVTeRai Cinema, e con la produzione esecutiva diTapelessfilm Servicee9.99 Filmse viene realizzato con il sostegno diFilm Commission Torino Piemonte,con il contributo del Piemonte Film TV Fund econ il supporto delSwedish Film Institute,MibaceDFI Co-minor.Quasi interamente realizzato in Piemonte, tra Torino e Pinerolo, il film si basa sulla storia vera raccontata nel romanzo autobiografico In the shadow of San Siro, scritto nel 2007 da Martin Bengtsson.Presentato questoggi alla stampa allo Stadio Luigi Barbieri di Pinerolo, Tigers la storia di una giovane promessa del calcio svedese (Martin Bengtsson appunto)che a 16 anni arriva in Italia per militare nelle giovanili di un grande club di Serie A. un sogno dinfanzia che si avvera, ma a quale prezzo? Un viaggio dietro le quinte del mitico mondo del calcio visto attraverso gli occhi di un giovane talentuoso quanto fragile, che ha di fronte a s loccasione della vita e che presto inizia a fare i conti con difficolt e sacrifici.Nelle 8 settimane di lavorazione - che termineranno il 31 ottobre - sono diverse le location utilizzate in Citt (lOspedale San Vito, la Clinica Pinna Pintor, il Palatazzoli, trattorie e bar del centro torinese), cos come quelle della cintura e della provincia, coinvolgendo soprattutto il Comune di Pinerolo che ha accolto vari giorni di shooting in una Villa Liberty e allo Stadio Luigi Barbieri del Pinerolo Calcio.Un progetto produttivamente molto accattivante quello di Tigers, che porta nuovamente in Citt una produzione internazionale con ottime credenziali e che coinvolge svariate figure professionali piemontesi, pi del 40% dellintera troupe.Il Presidente di Film Commission Torino PiemontePaolo Damilanocommenta con entusiasmo questa nuova produzione straniera che nel 2019 ha scelto il Piemonte per ambientare il proprio progetto, aggiungendo cheTigers diretto da un giovante talento e verr distribuito da un marchio solido e prestigioso come Wild Bunch.Secondo il Sindaco di PineroloLuca Salvai"Non consueto per una piccola citt di provincia ospitare una produzione cinematografica internazionale, per questo siamo estremamente felici e orgogliosi di essere una tessera nel mosaico di Tigers. Ringrazio quindi la produzione e il regista Ronnie Sandahl, perch attraverso la magia del cinema ci offrono un punto di vista inedito su spazi e luoghi conosciuti della citt. Il Comune di Pinerolo sar sempre lieto di aprire le porte alla settima arte!"Tigers" realizzato con il contributo delPOR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando Piemonte Film TV Fund"e con il sostegno diFilm Commission Torino Piemonte:il film uno dei quattro progetti scelti nella prima sessione del bando 2019 (gli altri tre progetti sono gi stati distribuiti in sala o hanno gi avuto la messa in onda televisiva).