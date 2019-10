14/10/2019, 12:34

Civitavecchia, da sempre ponte di collegamento tra l'Isola e il Continente, non poteva sottrarsi all'appuntamento con "VISIONI SARDE", il progetto voluto dalla Regione Sardegna - Assessorato del Lavoro per diffondere nel mondo il nostro patrimonio culturale. La rassegna cinematografica sar presentata il 25 ottobre 2019 presso il Circolo "Sarda Domus" e inserita nel piano di attivit previsto dal sodalizio laziale per il 2019.La serata difficilmente lascer gli spettatori indifferenti. I cortometraggi di "Visioni Sarde" non intendono infatti il cinema come semplice intrattenimento, ma come uno strumento di conoscenza e crescita individuale. Alcuni, per l'impronta accattivante e poetica, si propongono di far sognare gli spettatori toccando le corde dei sentimenti. Altri, affrontando tematiche di stringente attualit quali la guerra, la migrazione dei popoli, il disagio giovanile e le servit militari, non mancheranno di suscitare spunti di confronto e discussione.Lincontro, voluto dal presidente del Circolo Ettore Serra, intende perci offrire ai soci una serata piacevole, allinsegna del cinema di qualit, che possa diventare anche un'occasione per riflettere sulla realt dei nostri giorni.Ecco i film in cartellone:Dans lattente di Chiara Porcheddu: cinque minuti suggestivi, senza parole, in cui resa palpabile la sensazione di attesa e di sospensione che si pu provare in un centro di accoglienza per migranti.Francesco Piras, in Il nostro concerto, descrive la singolare amicizia tra un pensionato cagliaritano e una pianista tedesca, accomunati dallamore per la musica. Ognuno, almeno una volta nella vita, ha il suo momento di gloria.La notte di Cesare di Sergio Scavio racconta, attraverso la storia di un uomo anziano e solitario, l'umanit semplice e compassionevole degli abitanti del popolare rione di San Donato a Sassari.Grazie alla sola forza dei suoni e delle immagini, Sonus di Andrea Mura ci fa viaggiare in una Sardegna sospesa nel tempo per scoprire i suoni primordiali prodotti dalluomo e dalla natura.I problemi adolescenziali di un giovane borderline sono il tema affrontato da "Spiritosanto" di Michele Marchi. I tutori di un ragazzo con un disturbo di personalit sono contenti che egli voglia cresimarsi, ma ben presto dovranno scoprire una realt diversa.Tomaso Mannoni con The Wash" indaga su alcuni decessi per tumore riconducibili alla presenza dei poligoni militari, mentre Francesco Pirisi in Warlords denuncia lo scempio prodotto dalla guerra sulla vita di due bambini, uno in Africa e laltro in Siria.L'evento cinematografico di Civitavecchia reso possibile grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro e al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Il progetto "Visioni Sarde nel mondo" gestito dal circolo "Su Nuraghe" di Alessandria presieduto da Sebastiano Tettei.