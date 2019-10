VOCI NELL'OMBRA 20 - Tutti i vincitori

14/10/2019, 09:10

Si chiusa sabato 12 ottobre 2019 con la serata donore sul palco del Teatro Chiabrera di Savona la XX edizione del Festival internazionale del doppiaggio, diretto da Tiziana Voarino e prodotto da Risorse Progetti & Valorizzazione. Il gotha del doppiaggio e delladattamento italiano si riunito per un lappuntamento pi longevo dedicato a un mondo che vive nellombra ma d lustro alla cultura italiana ed diventato un volano di crescita economica. Elemento sottolineato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha aperto la manifestazione consegnando la Targa Claudio G. Fava alla carriera a un commosso Dario Penne, voce tra gli altri di Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti, di cui sono state ricordate le battute pi note.La serata stata presentata da due amici del festival, Maurizio di Maggio, storico conduttore del Festival e voce di Radio Montecarlo, e la giornalista televisiva Patrizia Caregnato, di fronte a una platea affollatissima fino alla conclusione delle premiazioni. Sono stati loro a scandire il ritmo di uno spettacolo dove non sono mancate le sorprese, la presenza del rapper Shade atteso da numerosi ragazzini, come i brevi brani recitati allimpronta dagli attori premiati per ricordare le scene pi note dei film che sono rimasti nella mente di milioni di spettatori. Uno dopo laltro, sono stati consegnati le targhe e gli Anelli dOro, costituiti da una parte in vetro incisa da Vanessa Cavallaro e da una parte in ceramica di Gianluca Cutrupi. Carlo Valli, voce fra tra gli altri Robin Williams ha ricevuto la Targa Claudio G. Fava alla carriera. Michele Gammino, voce tra gli altri di Harrison Ford, ha ottenuto la prima edizione della Targa Maurizio Ancidoni, varata in collaborazione con Cdc Sefit Group di cui Ancidoni, recentemente scomparso, stato direttore generale. A consegnare la Targa Ancidoni sono stati il fratello e la moglie di Ancidoni, in un momento di forte partecipazione emotiva. Il padrino del Festival, il giornalista Valerio Caprara, ha sottolineato limportanza di unazione volta a mantenere la qualit del doppiaggio per cui lItalia nota, con lobiettivo di gestire il primato della categoria a lungo termine.Osservazione applaudita da molti doppiatori di esperienza come Michele Kalamera, che sul palco del Chiabrera ha ritirato il premio alla Migliore Voce Maschile Sezione Cinema per avere dato la voce a Clint Eastwood nel film Il corriere The Mule. La Migliore Voce Femminile Sezione Cinema andata invece a Benedetta Degli Innocenti per Lady Gaga in A Star is Born. LAnello dOro per Miglior Doppiaggio Generale Sezione Cinema stato assegnato a Marco Guadagno per Bohemian Rhapsody. Il premio speciale Una voce da Oscar, realizzato da Paolo Pastorino, stato assegnato ad Alberto Angrisano, doppiatore del premio Oscar Mahershala Ali in Green Book. Nella sezione Televisione, la Miglior Voce Maschile stata individuata in Michele Giuliani, doppiatore di Jon Snow ne Il trono di Spade. Giuliani sul palco ha incontrato Diomid Vinogradov, voce russa di Jon Snow, che ha ritirato il primo Anello dOro internazionale della storia di Voci nellOmbra.In televisione la Miglior Voce Femminile stata quella di Eleonora Reti, Ursula Corbero ne La casa di carta. La Targa Bruno Astori alla giovane voce deccellenza del doppiaggio andata a Manuel Meli per Aladdin. Il PREMIO SIAE destinato a un giovane adattatore di talento stato assegnato a Enrica Fieno. Il Premio ArtKitchens del marchio di rivestimenti in vetro colorato Atmosphere del Top sponsor Quidam - eccellenza nella lavorazione del vetro per l'edilizia e per linterior design - a Gianluca Iacono, per il doppiaggio di Gordon Ramsey, anche in Cucine da incubo. Infine, Tiziana Voarino dal palco ha lanciato lOperazione Stella per richiamare lattenzione sul futuro del festival stesso, bisognoso di attenzioni concrete per mantenere alta una qualit su cui hanno posto le basi di due fondatori Claudio G. Fava e Bruno Astori. Tra uno sketch e un ricordo, una dedica e una stretta di mano, la serata donore chiusa al Chiabrera si poi chiusa con la festa del doppiaggio al Soleluna Beach di Albissola Marina.