VISIONI SARDE - Tappa a Alessandria il 26 ottobre

10/10/2019, 18:53

", il progetto di successo affidato al circolo "Su Nuraghe" di Alessandria, questa volta gioca in casa.Il Consiglio Direttivo del sodalizio piemontese presieduto da Sebastiano Tettei, dopo aver distribuito per mesi nei vari Continenti i migliori cortometraggi sardi realizzati nell'ultimo anno, questa volta li proietter in sede.La serata cinematografica fissata per sabato 26 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso il Salone attrezzato del Circolo. Al termine delle proiezioni seguir il rinfresco di rito.L'incontro di sabato pu diventare facilmente unoccasione di dibattito tra i soci: i cortometraggi di "" si caratterizzano, infatti, per un ampio spettro tematico che affronta le multiformi e a volte contraddittorie facce della cultura sarda. Alcune opere trattano problematiche legate all'attualit come la migrazione dei popoli, le guerre, le servit militari, l'emarginazione, il razzismo; altre interpretano nobili sentimenti dell'animo umano come l'altruismo, il superamento dei pregiudizi, la solidariet, la passione per l'arte.Queste le opere in visione: Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tommaso Mannoni e Warlords di Francesco Pirisi."Visioni Sarde nel mondo" un progetto realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro e con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission.