TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 2019 - Tappa a Firenze

Il, rassegna dedicata al cinema sociale promossa da COSPE Onlus e WeWorld-GVC Onlus fa tappa(viale don Giovanni Minzoni 25, ingresso libero) a Firenze. In programma quattro documentari che portano sul grande schermo le lotte per i diritti, i conflitti, le storie di resistenza, da punti di vista differenti. Protagonista il cinema sociale, in molti casi povero di budget, ma ricco di prospettive, visioni e critiche su quando accade ovunque nel mondo.La serata fiorentina del Terra di Tutti Film Festival si apre alle ore 18 condi Anja Dalhoff, gi vincitrice lo scorso anno del premio Voci di Donne Invisibili. Questo nuovo lavoro racconta la storia di Edward, giovane nigeriano trafficato in Europa, sfruttato per anni fino a quando, in Danimarca, riesce a sfuggire ai trafficanti. Locchio della Dalhoff segue la sua lotta e la sua resistenza, ma anche i momenti bui e langoscia di sapere che la propria famiglia in Nigeria in grave pericolo.Nuove povert il titolo della seconda sessione di proiezioni, tutte a ingresso gratuito, che accende i riflettori sul Messico.di Luke Lorentzen, infatti, pone lo sguardo sulla concorrenza e gli interessi che condizionano la tutela del diritto alla salute nel paese centroamericano. Tra lotte intestine e equilibri di potere a pagare il prezzo pi alto sono sempre i civili.Alle ore 20.30 il focus si sposta dallaltra parte del mare.di Yves Piat edi Ester Sparatore, presentato in anteprima al Biografilm 2019, offrono due punti di vista differenti per raccontare la vitalit, la speranza e lattivit della societ civile tunisina. Sar presente la regista.