LUCE E TENEBRE - TEMET NOSCE - L'evento al Museo Macro di Roma

Al Macro Asilo di Roma (6 ottobre dalle 10 alle 20) arrivano i geni felici di Luca Torzolini, autore, produttore e distributore di Alba Adriatica, fondatore della Holy Cult.Conoscere s stessi attraverso il viaggio interiore e fenomenico per convertire i propri demoni alla luce attraverso la lotta contro le influenze degli astri, le contaminazioni della societ elettrica e gli abusi e i soprusi delle lobby, in ogni campo dellesistenza. Attraverso interventi di intellettuali e giornalisti, poesie ed estratti dei documentari realizzati in tutto il mondo, Luca Torzolini racconta gli incontri straordinari con gli esseri illuminati che hanno utilizzato larte come canale per difendere gli ultimi e diffondere armonia e amore (https://www.museomacro.it/evento/luce-e-tenebre-temet-nosce-dario-fo-silvano-agosti-e-altri-geni-felici)Una selezione di nove documentari con altrettanti geni felici (inseguiti per il mondo) e un documentario sulle arti marziali cinesi (praticate con costanza da Torzolini): Il re dei clown con Dario Fo; Il settimo senso con Silvano Agosti; Non sono daccordo comunque con Flavio Sciol; Il quarto magocon Marco Fioramanti ; Larte nuda con Achille Bonito Oliva; Poesia della vite con Francesco Paolo Valentini ; Luomo felice dal naso bianco con Jango Edwards; Un altro piano possibile?con Mario Mariani; Scolpire il tempo con Giovanni Benetton; La via delle sette stelle sulle arti marziali cinesi.Alla proiezione dei documentari si alternano gli interventi di artisti, operatori culturali, scrittori in un caleidoscopio di testimonianze e performance che seguono il filo conduttore del viaggio fra luce e tenebre: lautore cinematografico e lo scrittore Silvano Agosti Tenebre di Stato: in luce nella memoria; lo scrittore e ecologista Jacopo Fo Ecologia e Salvaguardia del Pianeta; la maestra di arti marziali Rita Niero Le arti marziali e il combattimento interiore; il pranoterapeuta Roberto Quercia Anima Sapientis dominabitur astris; la scrittrice Giorgia Tribuiani Dal buio alla luce: gli artisti Flavio Sciol La felicit non esiste e Marco Fioramanti Il Quarto Mago: lhai-k.o. del mettersi in gioco; la giornalista Pina Manente La ricerca della verit; lo scrittore Ettore Zanca I demoni e la Santa Muerte.Direttore di Holy Eye Magazine e Holy Cult (che comprende anche la testata on line Holy Eye https://www.holyeye.com/) , fondatore della Holy Film Distribution, Luca Torzolini regista, fotografo, sceneggiatore e copywriter. Un innovatore che ha iniziato a sperimentare i diversi linguaggi della comunicazione e dellarte innanzitutto per una ricerca personale, ricerca che lo ha poi condotto a scoprire orizzonti professionali e a conoscere e intervistare in situazioni tuttaltro che scontate e viaggiando fra la Cina e lAmerica - personalit di rilievo internazionale operanti nel campo dellarte, della filosofia e della scienza.La giornata al MACRO ASILO di Roma rappresenta, allo stesso tempo, la sintesi di 15 anni di lavoro e ricerca o almeno una delle sintesi possibili visto che la galleria di personaggi raccontati da Torzolini molto pi ampia di quella che si vedr e ricomprende personaggi che vanno da Marco Bellocchio a Ennio Morricone, da Francesco Guccini a Serge Latouche e linizio di una nuova fase: Oggi la maggior parte delle persone non possiede che apparenza, bisogna recuperare amore per le persone, il valore di quello che si fa e io preferisco viaggiare in direzione ostinata e contraria pur di recuperare profondit. L'unica scelta possibile, per me, sfidare l'impossibile e la maggior parte di questi documentari nata cos: sfidando circostanze e previsioni, riuscendo, alla fine, ad incontrare dei veri e propri maestri che, incredibilmente, si sono affidati ad un giovane sconosciuto che li ha dovuti sorprendere non poco per convincerli.