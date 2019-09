AQUILE RANDAGIE - Gli Scout e la Resistenza

"Aquile Randagie" il film di Gianni Aureli al cinema dal 30/09



Caterina Sabato



Il mondo degli scout da un punto di vista diverso, lontano dallimmagine di semplice associazione giovanile alla quale siamo abituati. Una storia poco conosciuta, quella che intreccia lo scoutismo allaitaliana.Siamo a Milano nel ventennio fascista: tutte le associazioni giovanili compresa lassociazione scout italiana vengono chiuse per una delle cosiddette Leggi Fascistissime. Un gruppo di ragazzi, per, decide di ribellarsi e fonda le Aquile Randagie guidate dache continuano le attivit scout in clandestinit per aiutare gli altri in difficolt.Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Vengono per seguiti, controllati e anche aggrediti dai fascisti che cercano in tutti i modi di ostacolarli ma invano. Le Aquile supportano la resistenza fino alla fine della guerra, permettendo di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a pi di 2000 persone ricercate dai nazifascisti (tra questi anche il giornalista).Scritto dal registainsieme a," Aquile Randagie" racconta il periodo pi difficile e pi glorioso degli Scout quando non erano considerati il simbolo della meglio giovent, come accade oggi, ma nemici giurati della Patria che rischiavano la vita per salvarne altre. Fedeli ai loro valori alla fine del conflitto pretesero che i ricercati dai partigiani, fascisti e tedeschi, avessero un giusto processo e non la fine orribile che avevano riservato alle loro vittime.Una produzione importante che pu essere dinsegnamento alle nuove generazioni: i protagonisti di questa storia erano ragazzi giovanissimi, dai 14 ai 20 anni, costretti a crescere troppo in fretta a causa della guerra. Una lealt verso la Patria e i valori cristiani, un grande coraggio, uno spirito di sacrificio e una maturit cos distanti dagli ideali dei giovani di oggi.Nel cast. Prodotto da Finzioni Cinematografiche con il contributo di Mibact, BPER, Lombardia Film Commission, AGESCI, MASCI, Istituto Luce Cinecitt e grazie anche ai due crowdfunding di Produzioni dal Basso e CentoProduttori, il film distribuito da Luce-Cinecitt.