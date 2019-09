NAPOLI FILM FESTIVAL 21 - "Denise": essere la figlia di Cutolo

24/09/2019, 22:30

Simone Pinchiorri



Il periodo dell'adolescenza un momento molto delicato della vita. Se si senza padre, perch questo in galera e, sopratutto, se si chiama Raffaele Cutolo, ancora pi difficile vivere questo periodo. Ma sopratutto, l'impossibilit di capire chi sia veramente suo padre che opprime l'esistenza di Denise, undicenne figlia del boss della mafia al 41bis dal 1992, anzi in galera dal 1982, da quando fu messo allAsinara dove aprirono un carcere apposta per lui.L'attore Gianfranco Gallo realizza questo breve cortometraggio, dal titolo "", immergendosi nel mondo di Denise Cutulo, ragazza che ha potuto incontrare suo padre solo 50 ore negli undici anni di vita. E' solo "", che Denise pu vedere suo padre, un vetro che diventa un muro.Il documentario di Gallo non soltanto la storia della figlia di Cutolo, ma anche un'opera universale sulla lontananza e la separazione.