MOMO - Dopo Londra primo ciak in Italia

22/09/2019, 09:15

Il set del film" prodotto dalla The American and Italian Foundation dopo le riprese a Londra si spostato nel territorio dellalto milanese. Sono molti i curiosi che in questi giorni hanno visto la troupe effettuare alcune riprese nel centro commerciale Auchan di Rescaldina. Elena Bergamini, produttrice del film ha scelto personalmente le location.! - dichiaraIl film trae spunto dalla web legend di Momo una sorta di strega che uccide le vittime attraverso la rete.. Le riprese si sposteranno poi a Saronno, Milano e in Liguria per poi terminare in Valle dAosta. La distribuzione inizier in primavera.