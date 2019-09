VENEZIA 76 - Premio "Rotella" a Sutherland, Jagger e Capotondi

06/09/2019, 18:53

Nella splendida cornice della Peggy Guggenheim Collection di Venezia sul Canal Grande, si tenuta la diciannovesima edizione del, organizzato in collaborazione con il Mimmo Rotella Institute, riconoscimento inserito tra gli eventi collaterali della 76. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del cinema e dellarte, nato nel 2001 per volont del grande artista calabrese Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 - Milano 2006).La Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Aghnessa Rotella, insieme a Gianvito Casadonte, Direttore Artistico del premio, hanno assegnato questanno il prestigioso riconoscimento al regista italianoe a due eccezionali protagonisti del cast del suo film, "", presentato a Venezia fuori concorso: il grande attore di origine canadese, che interpreta la figura di un leggendario artista, e la rockstar, qui nel personaggio di un potente collezionista.The Burnt Orange Heresy, che stato scelto per chiudere questa edizione della Mostra Internazionale del Cinema, un thriller basato sullomonimo romanzo di Charles Willeford in cui il mondo dellarte si scontra con quello della malavita nellItalia odierna.Aghnessa Rotella ha dichiarato:ha sottolineato il Direttore Artistico del premio, Gianvito CasadonteGiuseppe Capotondi, Donald Sutherland e Mick Jagger si aggiungono al ricco parterre di protagonisti che hanno ricevuto il Premio Fondazione Mimmo Rotella nel corso degli ultimi anni, tra cui: Julian Schnabel, Willem Dafoe, George Clooney, Michael Caine, Ai Weiwei, Jude Law, Paolo Sorrentino, James Franco, Terry Gilliam, Al Pacino, Johnny Depp, Alexander Sokurov, Berry Levinson, Joao Botelho, Julie Taymor, Takeshi Kitano, Abel Ferrara, Gianni Amelio, Peter Greenaway, Ascanio Celestini, Gian Alfonso Pacinotti e Olivier Assayas.