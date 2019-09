GIORNATE DEGLI AUTORI XVI - L'opera prima dell'attore Joe Odagiri in concorso

04/09/2019, 18:40

Continua il giro del mondo delle Giornate e domani, 5 settembre, arriviamo in Giappone. Loccasione la offre un volto noto del grande schermo che ha lavorato con i pi grandi maestri del cinema doriente, da Suzuki a Kore'eda, Sion Sono e Kim Ki-duk. Joe Odagiri, al Lido nella doppia veste di attore e regista. Odagiri tra i protagonisti del film in concorso alla Mostra Saturday Fiction (Venezia 76) ma alle Giornate arriva con la sua opera prima The Say Nothing Stays the Same. Dopo il mediometraggio Sakura Na Hito Tachi, selezionato al Festival di Rotterdam (nel 2009), questo film sul barcaiolo traghettatore di umanit un grido sommesso contro il capitalismo. Provo una grande incertezza e un vago disagio, se penso a come conduco ora la mia vita, ha dichiarato il regista, Lo sviluppo della civilt comporta la scomparsa di molte cose. Con laumentare dei confort, la tradizione e la cultura sono diventate inutili. Attraverso il personaggio di un barcaiolo, ho cercato di comprendere il senso autentico della felicit. Odagiri presenter il film in Sala Perla alle 17.00.Odagiri un volto iconico di un cinema locale amato in tutto il mondo, osserva Giorgio Gosetti, direttore delle Giornate, quel cinema di grandi maestri da cui evidente che abbia rubato tanto mettendosi dietro alla macchina da presa. Un film sulla bellezza della calma, sul senso pi profondo delle cose, su unumanit che nel suo avanti e indietro quotidiano si allontana (anche metaforicamente) dal caos del nostro tempo mentre tutto cambia inesorabilmente.Gli appuntamenti del pomeriggio alla Villa degli Autori aprono con Disegni e Ferzetti contro tutti, lultimo incontro di Ciak, ore 15. La satira e la critica cinematografica saranno al centro del dibattito tra il disegnatore Stefano Disegni e il critico cinematografico Fabio Ferzetti. Prenderanno parte allincontro anche Flavio Natalia e Giorgio Gosetti.Subito dopo, alle 17.30, arriva alla Villa una maestra del cinema europeo: Margarethe von Trotta. La regista di Anni di piombo (Leone doro nel 1981) e Il caso Katharina Blum sar protagonista di una masterclass in cui si ricorderanno i suoi film politicamente impegnati. La von Trotta ha messo le donne al centro del suo lavoro come esponente di punta del Nuovo Cinema tedesco, dando vita a personaggi femminili forti, determinati e coraggiosi, sempre partecipi della lotta contro il sistema sociale maschilista. La masterclass sar preceduta dalla consegna del Premio per lInclusione Edipo Re alla Carriera.La notte veneziana di domani sar una Sicilia Doc Night, linizio di una collaborazione tra il corso triennale di Regia del Documentario della Scuola Nazionale di Cinema, diretto a Palermo da Costanza Quatriglio, la Sicilia Film Commission e le Giornate degli Autori. Dalle 21.30 si alterneranno proiezioni e testimonianze per aprire idealmente le porte della Scuola a chi interessato alla formazione, alla creativit e al talento dei pi giovani. La Sede Sicilia del CSC dedicata al cinema documentario un cantiere sempre aperto di sperimentazioni ed esperienze; tanti gli ospiti durante lanno tra cineasti e narratori, e l'idea di portare un assaggio di tutto questo alla Mostra entusiasma gli allievi e anche tutti coloro che lavorano con passione alla condivisione del progetto culturale.