MILITELLO FILM FESTIVAL 2 - I vincitori

04/09/2019, 13:36

Si conclusa la II Edizione del Militello Independent Film Fest e sono stati decretati i vincitori delle categorie in concorso, durante la serata conclusiva di Domenica 1 Settembre nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria della Stella.CATEGORIA CONTEST CORTOMETRAGGIPREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO CONTEST 2019 DAVIDE di Nico Ragusa BrosMOTIVAZIONE: Per aver realizzato un film con al suo interno un ottimo equilibrio tra storia, messa in scena, fotografia, recitazione, sfondo scenografico e inserimento dei criteri richiesti, raggiunto con sapienza. Per la sua buona qualit cinematografica, vince il premio miglior cortometraggio contest 2019 DAVIDE di Nico Ragusa Bros.PREMIO PER LA MIGLIOR FOTOGRAFIA UNDER THE BOX di Erminia CaminitoMOTIVAZIONE: Per la capacit di osare nella realizzazione , con i pochi mezzi a disposizione e di regalare emozioni con immagini e colori, vince la borsa di studio per la miglior fotografia Erminia Caminito, in quanto componente pi giovane del reparto fotografia del corto UNDER THE BOX. Abbiamo inoltre particolarmente apprezzato il messaggio positivo e incoraggiante del lavoro presentato, rapiti dalla forza e dalla poeticit dellimmagine finale.PREMIO VIVAVOCE SOCIAL FINCHE CE RESPIRO di Giuseppe Scir BrialeiMOTIVAZIONE: Per limpegno e le capacit registiche e tecniche nel narrare una vicenda commovente tratta da una storia vera e per aver saputo valorizzare e condividere attraverso i social, durante le riprese, le bellezze di Militello che fanno da scenografia al film.PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA E TU DA COSA FUGGI? di Giuliana BelluomoMOTIVAZIONE: Per la delicatezza e il coraggio con cui vengono affrontate tematiche complesse e per lintravedersi di un potenziale talento nella scrittura e nella messa in scena, vince il premio miglior regia Giuliana Belluomo per il progetto E TU DA COSA FUGGI?.PREMIO PER IL MIGLIOR MONTAGGIO PIAZZA FUTURO di Clemente CipressoMOTIVAZIONE: Per la sfrontatezza, la capacit di creare ritmo attraverso le immagini girate, lattenzione ai dettagli e per loriginalit del linguaggio utilizzato, che arriva a sfiorare la video arte, vince la borsa di studio per il miglior montaggio Croci Cordalonga, montatore del progetto PIAZZA FUTURO di Clemente Cipresso.MENZIONE SPECIALE GIURIA IL GIORNO PIU BELLO di Ballet Club Alfia BiondiMOTIVAZIONE: Per limpegno nellideare e realizzare un piccolo film che ha il merito di sensibilizzare il pubblico su una tematica cos attuale e fondamentale come quella dellintegrazione, vince la menzione speciale della giuria Contest Cortometraggi IL GIORNO PIU BELLO del Ballet Club di Alfia Biondi.CATEGORIA LUNGOMETRAGGIMiglior Regia a Aurelio Grimaldi per Diario dellinquietudine,un film italiano attuale nelle sue tematiche, che mostra la modernit della regia citando affettuosamente Antonioni e la Nouvelle Vague.Miglior Fotografia a Alfio DAgata per Diario dellinquietudine,per avere composto un bianco e nero di quadri naturali e al tempo stesso artistici.Miglior Film / Miglior Sceneggiatura a Stato debbrezza,una storia vera quanto dura che riesce senza cadere nel patetico anche a commuovere anche grazie alla sceneggiatura di Maddalena De Panfilis.Miglior Attore ex aequo a PIETRO PACE per Diario dellinquietudine,una faccia che vorremmo vedere di pi e adANDREA RONCATO per Stato DEbbrezza perch si saputo rinnovare e cambiare veste, interpretando un ruolo inaspettatamente drammatico.Miglior Attrice FRANCESCA INAUDI per Stato DEbbrezza,unattrice che ha trasformato la sua bellezza naturale nella sofferenza del suo personaggio che abbraccia lo spettatore con profonda verit.Miglior Scenografia a Harry Ammerlaand e Miglior Costumi ad Ornella Campanile per TULIPS,tra la magia dei campi di tulipani in una Puglia verdeggiante del dopo guerra e il realismo dei costumi fatti di zoccoli di una lontana Olanda e dettagli iconografici tra il sacro e il profano.Miglior Musica a One Little Finger,per la ricchezza dei suoni tra oriente e occidente, una musica protagonista e salvifica.Miglior Montaggio a Diario dellinquietudine ex aequo Tulips.Premio speciale per attrice non protagonista a Donatella Finocchiaro per Tulips.CATEGORIA CORTOMETRAGGIMiglior Corto a Silence,per aver saputo unire le arti in maniera delicata e aver saputo dare una prospettiva sognante.Miglior Regia a Maria Grazia Nazzari per Pi data che promessa,per limpegno e il coraggio di una scelta registica rischiosissima ma riuscita.Miglior fotografia a Daniele Cipr per ANNA,un unico ambiente raccontato con dettagli di particolari come un incisore con il suo cesello.Miglior Attore a RICARDO GONALVES,per lampia gamma di toni, dalla gioia al dolore fino alla disperazione.Miglior Attrice a Lucia Lor,per la sua interpretazione sportivamente dolenteMiglior Costumi a Electric,per loriginalit e la costruzione fantastica dei personaggi.Miglior Scenografia a Freunde,una ricostruzione storica coerente e puntuale.Miglior Sceneggiatura a Anna di Federica DIgnoti,una seduta di psicanalisi che sorprende lo spettatore, trasportandolo in una vera lezione di sceneggiatura.Miglior montaggio a Quel benedetto giorno,tempi da commedia ben calibrati sullincontro scontro di due amici improvvisamente legati dalla bizzarra idea di un suicidio omicidio.Migliori Musiche a Chris Ciampoli per Senza paura,per aver saputo rendere in musica il cinismo ironico della storia.Menzione per limpegno sociale a LIBRINO EXPRESS di Alfio DAgata.CATEGORIA DOCUMENTARIMiglior documentario a Non pi non ancora di Vito Palmieri, Paolo Marzoni e Mariagrazia Contini,per aver saputo trattare un tema delicato come ladolescenza senza mai cadere nellovvio, nel banale ma avendo comunque saputo commuovere e divertire.Menzione speciale A Stefania Soellner per Ludovico De Luigi Svedutista Visionario Veneziano un documentario importante realizzato da Stefania Soellner, che ha investigato in maniera profonda nella vita e nel processo creativo di un artista controverso come Ludovico De Luigi, pittore ancora in attivit, raccontando una storia alla ricerca della vita e della creazione come solo una vera artista sa fare.CATEGORIA VIDEOCLIPMiglior videoclip per Nuddu Ca veni agli Skom,per le immagini profonde e ritmo serrato e impegno sociale.Menzione Speciale a Nuddu Ca veni di Skom,per la dimensione etica.