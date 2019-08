VENEZIA 76 - "Lessons of love" da Biennale College

Lessons of love



31/08/2019, 17:00

Carlo Griseri



Racconti dai margini, vita pastorale a confronto con le modernit di una cittadina, destini da sciogliere e futuri da scegliere: "" disi concentra sulla vita di Yuri, ragazzone trentenne che da quando ne ha 12 lavora tutto il giorno nell'allevamento montano della sua famiglia, dietro a mucche formaggio e quant'altro.Sente che qualcosa non lo convince, sente il bisogno del contatto umano con una ragazza, sente la difficolt di sbloccare la situazione. Intorno a lui nessuno sembra nelle sue condizioni: il padre tira dritto lavorando, i due fratelli sono disinteressati alla fattoria e pensano solo ad andarsene, lo zio felice del suo lavoro da muratore in citt. Resta Agata, ragazza con cui ha una storia nel priv di un night club e con cui, forse, potrebbe pensare di costruire qualcosa...Non ci sono grandi discorsi o grandi riflessioni sullo stato dell'economia rurale nel copione del film, che punta a mostrarne i cambiamenti e le difficolt (ma anche le tradizioni e le opportunit) concentrando la sua attenzione su un "omone" che lo schermo fatica a inquadrare per intero. Cos come - del resto - lo stesso Yuri (interpretato con adesione e naturalezza da) non riesce a "inquadrarsi" del tutto, non avendo tempo n energie per pensare chiaramente a s: ma gi solo iniziare a domandarsi quale vorremmo fosse il nostro destino un primo passo importante.non si rifugia (come invece spesso capita nel cinema che percorre strade simili) in lunghi silenzi che possano suggerire stati d'animo agli spettatori, ma (insieme al co-autore) affronta coraggiosamente il suo film con la voglia e la capacit di scrivere dialoghi credibili e veri, affidandoli a un cast ben selezionato e che riesce a servire al meglio il copione." (titolo forse poco convincente, a voler criticare qualcosa) un esordio che colpisce e affascina, dimostrando - pur nella limitatezza produttiva e tempistica che caratteristica delle opere di- un talento che varr la pena continuare a seguire.