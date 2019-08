GLI ANNI DELLE IMMAGINI PERDUTE - In prima serata su Rai5 il 2 settembre

30/08/2019, 18:27

Il ritratto umano e artistico di Valerio Zurlini, scomparso il 26 ottobre 1982, poche settimane dopo aver partecipato come giurato al 50 Festival del Cinema di Venezia: lo racconta il documentarioche Rai Cultura propone luned 2 settembre 2019 alle 21.15 su Rai5.Zurlini sapeva di essere malato e aveva dedicato gli ultimi mesi di vita alla scrittura del proprio testamento spirituale, uscito postumo col titolo Gli Anni delle Immagini Perdute. Un bilancio esistenziale spietato, il racconto di un mondo che cambia in modo irreversibile, un appello struggente in difesa del cinema dautore. Come nel libro cos in questo film, Zurlini racconta se stesso in prima persona. Secondo uno studiato disordine cronologico, il regista ripercorre gli episodi pi importanti della propria vita, indica le ragioni del suo cinema, ricorda gli artisti che lhanno formato. Soprattutto Zurlini denuncia le Immagini Perdute, i tanti film cio che egli scrisse e prepar senza riuscire a portarli a compimento. Tra il 1962 (anno del Leone dOro per Cronaca familiare) e il 1982 Zurlini gira solo quattro film, mentre decine sono i progetti che rimangono sulla carta. "Gli Anni delle Immagini Perdute" torna nei luoghi in cui Zurlini amava ritirarsi a vivere, raccoglie le testimonianze di amici e collaboratori, ripropone il repertorio di interviste e conversazioni del regista, nel tentativo di capire le cause di questo forzato e fatale silenzio produttivo.