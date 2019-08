30/08/2019, 15:27

Miu Miu Womens Talestorna alleGiornate degli Autorinellambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con le proiezioni, domenica 1 settembre, dei cortometraggiShako MakoeBrigittee un ricco programma di conversazioni con alcune delle donne pi interessanti che lavorano attualmente nel campo dellarte e del cinema.SHAKO MAKO,diretto dalla giornalista, modella, attrice e ora registaHailey Gatesriflette sul ruolo della donna allinterno delle produzioni hollywoodiane. Laila, giovane attrice stanca di un progetto in cui le interpreti femminili sono relegate al ruolo di mute comparse, sta meditando una via di fugaMi sono interessata alla situazione delle persone che recitano nella vita reale- ha detto la regista -e alleffetto che questo ha sulla loro psiche e sul loro stato emotivo.BRIGITTE, ultima opera dellacclamataLyanne Ramsey, premiata a Cannes nel 2017 per la miglior sceneggiatura con il suoYou Will Never Really Here, un corto documentario sulla fotografa Brigitte Lacombe. Francese, residente a New York, fotografa di scena, ha lavorato con registi del calibro di Martin Scorsese, Sam Mendes, David Mamet e ha pubblicato i suoi lavori nei maggiorimagazinedel mondo.Miu Miu e le Giornate degli Autori saranno protagoniste anche di una serie di conversazioni con alcune delle pi interessanti registe e attrici di oggi.Protagoniste questanno, oltre alle gi citate registe dei cortometraggi, le giovanissimeMargareth Qualley(Fosse/Verdon,Cera una volta a Hollywood) eHunter Schafer, modella e attrice rivelazione della serie HBOEuphoria, che conTessa Thompson(Men in Black International) dialogheranno assieme alla giornalistaPenny Martin, luned 2 settembre. Attese invece per il giorno successivoLucy Boynton(Bohemian Rapsody),Diana Silvers( in sala in questi giorni con La rivincita delle sfigate) eBrit Marling, mente e interprete della serie NetflixThe OA.Lessenza di Womens Tales una ricerca sulle complessit e sulle contraddizioni del mondo contemporaneo, viste attraverso lo sguardo femminile. Questa essenza - costantemente curiosa, critica e celebrativa - definisce i temi e le ospiti di grande interesse riunite per tre giornate molto speciali.LeMiu Miu Womens Tales Conversationsi terranno presso lo Spazio della Regione del Veneto dellHotel Excelsior con il seguente programma:Luned 2 settembre:Ore 11.00 - 12.00 - I Conversazione:Hailey Gates,Alia Shawkat,Lynne RamsayeBrigitte Lacombe.Ore 15.00 - 16.00 - II Conversazione:Margaret Qualley,Hunter SchafereTessa Thompson.Marted 3 settembre:Ore 10.30 - 11.30 - III Conversazione:Lucy Boynton,Brit MarlingeDiana Silvers.Modera gli incontriPenny Martin.