LA CENA DELLE ANIME - Selezionato al Margaret Mead Film & Video Festival

", film documentario di Ignazio Figus prodotto dallISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, parteciper, unico film italiano in programma, alla prossima edizione del, che si terr all'American Museum of Natural History della citt statunitense dal 17 al 20 ottobre 2019.Il film sar presentato in collaborazione con lIstituto Italiano di Cultura a New York., spiega Giuseppe, presidente dellIstituto Superiore Regionale Etnografico.- aggiunge, Direttore scientifico dellIstuituto Etnografico.Illa prima e pi longeva vetrina per documentari internazionali negli Stati Uniti, e comprende un ampio spettro di lavori, dai media della comunit indigena alla saggistica sperimentale . Il Festival si distingue per l'eccezionale selezione di titoli, che affrontano argomenti diversi e stimolanti, che rappresentano una serie di questioni e prospettive, e dai forum di discussione con registi e relatori. La Cena delle Anime il secondo film prodotto dallISRE a partecipare alla rassegna: il primo, nel 1993, fu Tempus de Baristas, del pluripremiato regista David MacDougall." - spiega lautoreIl Mead Festival deve le sue origini e il suo nome alla rinomata antropologa Margaret Mead , che ha lavorato per oltre cinquantanni all'American Museum of Natural History . Ha lavorato come curatrice nel Dipartimento di antropologia del Museo ed stata una delle prime antropologhe a integrare metodi visivi nella sua ricerca, concentrarsi sullo studio della comunicazione visiva e insegnare corsi di cultura e comunicazione., disse la Mead,