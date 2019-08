VENEZIA 76 - Farnese e Kinemax esercenti virtuosi 2019 assegneranno il Premio Lizzani a uno dei film italiani della Mostra

24/08/2019, 17:15

Giuseppe Longo del Cinema Kinemax di Gorizia e Serena Ciavarella e Fabio Amadei del Cinema Farnese di Roma sono stati nominati esercenti virtuosi dellanno.Si avviata cos la 5 edizione del Premio Lizzani, premio collaterale della 76 Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia, intitolato al grande maestro del cinema italiano Carlo Lizzani.Il comitato di selezione, composto da Flaminia e Francesco Lizzani e dal Presidente dellANAC, Francesco Ranieri Martinotti, ha deciso di attribuire la qualifica di esercente coraggioso 2019 alla sala storica del centro di Roma e a quella di confine di Gorizia per lo straordinario lavoro che entrambe svolgono per valorizzare il cinema di qualit, in particolare quello nazionale.La giuria ha deciso di attribuire anche una menzione speciale al cinema Esperia di Padova per il tenace impegno svolto da Umberto Bodon e dal gruppo di volontari che gestiscono una delle numerose sale che fanno capo allAcec, lAssociazione delle sale della Comunit che festeggia questanno i suoi 70 anni.Il Kinemax di Gorizia, ha sede allinterno di uno storico edificio ottocentesco, poi divenuto armeria dellesercito austriaco, ora Palazzo del Cinema, un unicum studiato per far convivere, negli stessi spazi, il mondo accademico di studenti, docenti e ricercatori, che scrutano l'universo di celluloide gomito a gomito con i comuni spettatori e i cinefili.La nostra attivit dichiara Giuseppe Longo il frutto di una politica di promozione culturale cinematografica di qualit che viene portata avanti da tutte le realt che compongono il Palazzo del Cinema Hia Filma di Gorizia, un contesto culturale unico che fulcro di grandi eventi culturali incentrati sulla visione sul grande schermo. Ricevere il Premio Lizzani un importante stimolo per proseguire su questo percorso virtuoso, nonostante le difficolt che periodicamente gli esercenti si trovano a fronteggiare.Notissima non solo nella regione Lazio, ma in tutta Italia lattivit del Cinema Farnese che nasce negli anni 30 come sala teatrale. Nel 1975 fu protagonista di una memorabile prima romana del film-musical The Rocky Horror Picture Show e nel 1989 ottenne il Biglietto dOro per la maggior tenitura di un film: Nuovo Cinema Paradiso, che rimase in sala per 14 mesi continuativi.Ci che tiene insieme passato e futuro di questa storica sala romana - dichiarano Serena Ciavarella e Fabio Amadei del Cinema Farnese - innanzitutto il rapporto diretto con il proprio pubblico. Un rapporto di amicizia, familiarit, dialogo, consigli, un t, un caff insieme. Siamo onorati di ricevere questo premio anche perch Carlo Lizzani stato un assiduo frequentatore della nostra sala come tanti altri maestri del cinema italiano."Il regolamento del Premio prevede che i vincitori siano presenti a Venezia per visionare i film italiani delle diverse sezioni e assegnare il premio Lizzani 2019 al film meritevole di una particolare attenzione da parte del circuito delle sale cinematografiche. Il film vincitore sar sostenuto con unadeguata programmazione dai due esercenti premiati che lo valorizzeranno anche presso i loro colleghi. Come si ricorder, infatti, il premio si articola in due fasi: la prima, nella quale la giuria designa gli esercenti pi coraggiosi e la seconda, nella quale questi ultimi scelgono un film italiano di qualit della Mostra da valorizzare nelle sale italiane.Nelle precedenti edizioni, sono stati premiati: il cinema Mexico di Milano, il Cine Campidoglio di Sciacca, il cinema Etrusco di Tarquinia e il cinema Alfellini di Grottaferrata, il Pegaso di Spoleto e il Post-modernissimo di Perugia.La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolger venerd 6 settembre 2019 alle ore 13 alla Sala Tropicana dellItalian Pavilion presso lHotel Excelsior (Lungomare Marconi 41, Venezia Lido) alla presenza del Presidente della Biennale, Paolo Baratta.Il premio realizzato dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, insieme a Flaminia e Francesco Lizzani ed sostenuto, fin dalla prima edizione, da Roma Lazio Film Commission, alla quale si affiancata successivamente Raggio Verde sottotitoli srl.