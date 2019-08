IDFA 32 - Entro il 26 settembre le iscrizioni per far parte della delegazione italiana

02/08/2019, 21:52

In occasione della 32a edizione di IDFA- International Documentary Film Festival Amsterdam, grazie alla consolidata iniziativa di ICE - Agenzia e Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, si rende noto che sono aperte le iscrizioni alla manifestazione.Lobiettivo di IDFA quello di promuovere documentari di creazione e presentarli al pi vasto pubblico possibile. Un festival della durata di 11 giorni che si svolge in diverse location della citt proiettando pi di 300 documentari per unaudience di circa 300.000 visitatori. Oltre al programma di film, il festival ospita anche dibattiti, forum e workshop e la sezione Docs for Sales.In particolare lIDFA Forum rappresenta il pi importante forum per la co-produzione al mondo con la presenza di tutti i commissioning editor e decision maker dei principali broadcaster dedicati al documentario.Oltre a essere un incredibile festival e un importante contesto di mercato, IDFA anche un momento di interessante confronto per le nuove tendenze del documentario, con focus e discussioni di tematiche innovative volte allapertura e allo sviluppo di nuovi mercati.L'organizzazione della delegazione italiana ad IDFA rientra nel programma di Internazionalizzazione a favore del documentario italiano realizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani.DEADLINE IMPORTANTI15 agosto: iscrizione progetti al Forum tramite il sito di IDFA: https://www.idfa.nl/en/info/idfa-forum15 settembre: iscrizione film al Docs for Sale: https://www.idfa.nl/en/info/docs-for-sale26 settembre iscrizione delegazione.IDFA Key Dates: https://www.idfa.nl/en/info/key-datesGrazie al sostegno di ICE saranno offerti gratuitamente i seguenti servizi:Accreditamento con Festival Pass (Festival), Forum Pass (Industry), Pass per accesso giornaliero al Forum, copertura fees per eventuali progetti selezionati al Forum.Evento di networking Guests Meet Guests, sabato 23 novembre;Azioni di comunicazione per la promozione della delegazione italiana: una pagina pubblicitaria allinterno della IDFA Program Guide, un banner pubblicitario sulla IDFA App e all'interno della newsletter di IDFA.In aggiunta, Doc/it organizza i seguenti servizi:Realizzazione Grafica materiali promozionaliCatalogo professionale con presentazione della produzione italiana presente (delegati, progetti, film selezionati) e inserito in tutte le Guest Bags dei partecipanti al Forum (800 copie)Tutoraggio sui progetti per individuare appropriate strategie di networkingAssistenza per liscrizione alle varie sezioni del Festival e del ForumAssistenza e coordinamento in loco grazie alla presenza di un membro della segreteria organizzativa e a un capo delegazioneAperitivo in loco per spiegare alcune strategie di approccio al fine di orientarsi nei molteplici eventi del mercatoOrganizzazione logistica e presentazione delegazione allevento promozionale Guests meet Guests - sabato 23 novembreAccesso giornaliero al Forum in qualit di observer senza progetto selezionato (posti limitati, previa verifica di disponibilit assieme agli organizzatori)Servizio di sostegno per il follow up dei progetti degli Absolute Beginners che parteciperanno alla delegazione.Comunicazione dedicata attraverso i canali online e offline dellassociazioneIL COSTO PER USUFRUIRE DEI SERVIZI DOC/IT ELENCATI SOPRA PARI A150,00 PER I SOCI DOC/IT, 230,00 PER I NON SOCI.PARTECIPAZIONE ALLA DELEGAZIONEIMPORTANTE: leggere attentamente le linee guida per laccreditamento ad IDFA alla pagina: https://www.idfa.nl/en/info/accreditationPer partecipare alla delegazione sono previste due tipologie diverse di accreditamento, in modo da garantire le giuste condizioni per i filmmaker ed i produttori che vogliano partecipare:1 OPZIONE: IDFA FESTIVAL PASS (FESTIVAL)Permette laccesso a:Fino a 20 proiezioni aperte al pubblico e le Masterclass (con biglietto gratuito)Dopo 20 biglietti, uno sconto di 2,50 da applicare al prezzo interoTutte le proiezioni professionali (senza biglietto, fino a esaurimento posti)Accesso ai panel Industry e ai servizi offerti dall'Industry OfficeAccesso ai Guests Meets GuestsLa cerimonia di premiazione e la festa finale (27 novembre)I profili delle societ, dei fondi, biografie e contatti di tutti gli accreditati tramite il sito.2 OPZIONE: IDFA FORUM PASS (INDUSTRY)A causa dell'elevato numero di richieste, il numero di partecipanti al Forum limitato ad un delegato per societ. Tutte le richieste Forum Pass inoltre saranno valutate da IDFA che comunicher a Doc/it i destinatari dei pass assegnati entro la fine di Ottobre - inizio Novembre 2019.Permette laccesso a:4 giorni del Forum (24-27 Novembre)Evento di apertura del Forum (24 Novembre)Tutti i pranzi durante i giorni del ForumTutte le proiezioni aperte al pubblico e le Masterclass (con un biglietto gratuito).Tutte le proiezioni professionali (senza biglietto, fino a esaurimento posti)Accesso ai panel Industry e i servizi offerti dall'Industry OfficeAccesso ai Guests Meets GuestsAccesso agli Happy Hours del Docs for SaleLa cerimonia di premiazione e la festa finale (27 novembre)I profili delle societ, dei fondi, biografie e contatti di tutti gli accreditati tramite il sito.IMPORTANTE: il numero dei Forum Pass limitato, la selezione e assegnazione dei pass gestita interamente da IDFA.La procedura di richiesta per laccesso al Forum va effettuata online sul sito di IDFA contestualmente alliscrizione alla delegazione, seguendo le indicazioni della pagina: https://www.idfa.nl/en/info/attend-idfa-forumNel caso in cui non sia assegnato al richiedente un Forum Pass, grazie agli accordi in essere con IDFA, Doc/it offre la possibilit di ottenere un numero limitato di Daily Forum Pass (fino ad esaurimento posti, sempre previa selezione e verifica di disponibilit degli organizzatori).ISTRUZIONI PER PROCEDERE ALLISCRIZIONEIl pagamento va effettuato tramite bonifico al conto intestato adAssociazione Doc/it:Banca Unicredit, Agenzia di Bologna MarconiIBAN IT47N0200802413000040500301Oppure si pu effettuare il pagamento tramite PayPal. Mail di riferimento: [email protected] Dopo avere effettuato il pagamento, inviare una mail a [email protected] con oggetto: Partecipazione delegazione IDFA 2019, allegando la notifica del pagamento effettuato e indicando:- Nome e cognome delegato- Nome societ di riferimento laddove esistente- Indirizzo email del delegato- Tipo di accredito richiesto- Se si intende iscrivere o si iscritto un film al Docs For Sale, indicare il titolo e credits.