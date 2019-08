VENTO DEL NORD 11 - I vincitori

02/08/2019, 13:11

E il film di Riccardo Milani "", con Paola Cortellesi, il vincitore dellundicesima edizione de Il Vento del Nord organizzata da Massimo Ciavarro con la direzione artistica di Laura Delli Collie la collaborazione di Giovanni Spagnoletti per il laboratorio sulla scrittura con i ragazzi dellisola. E proprio dalla Giuria degli studenti lampedusani, che sono stati anche protagonisti del laboratorio sulla scrittura per il cinema, stata assegnata unaanche al film di Giovanni Veronesi "".Si chiude cos stasera a Lampedusa, alla presenza del sindaco di Lampedusa e Linosa Tot Martello, e del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello Claudio Argento, la maratona di oltre venti titoli proposti gratuitamente ad una platea di diecimila spettatori in una settimana, un pubblico di almeno centomila spettatori in undici anni su unisola che da trentanni non ha una sala cinematografica attiva - ai quali la rassegnaha proposto dallinizio quasi quattrocento titoli, di cinema italiano. In questa serata speciale,ricorder affettuosamente Pietro Coccia, fotografo di tante edizioni della manifestazione, scomparso poche settimane fa.Un piccolo rito,, che si replicato anche questanno con una raffica di proiezioni nella grande arena installata sotto le stelle davanti al porto degli sbarchi, fino al verdetto finale sui premi assegnati dagli studenti dellisola con queste motivazioni:di Riccardo Milani, protagonista Paola CortellesiMotivazione: Perch la dimostrazione che anche nel cinema italiano pu esistere un genere, l'action, che arriva di solito solo dai successi internazionali, soprattutto hollywoodiani. E riesce, divertendo gli spettatori, anche a ricordarci quanto siano importanti l'amicizia e soprattutto l'invisibilit - nel film non solo simbolica- quando si fa del bene, fino a risarcire proprio chi ha subito un'ingiustizia con un aiuto coraggioso e solidale. Un film costruito dal regista, Riccardo Milani, per un cast perfetto ma soprattutto a misura di Paola Cortellesi, per la sua bravura e la sua capacit evidente di dare un contenuto anche alla comicit, facendoci sorridere, ma, con una risata, anche a farci riflettere.di Giovanni Veronesi, protagonisti Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco PapaleoMotivazione: Perch rilegge in chiave di commedia, con una sceneggiatura originale, un soggetto che nasce dalla grande letteratura riuscendo a restituire agli spettatori la curiosit per i libri di Dumas forse un p dimenticati dai ragazzi di oggi, anche se molto rappresentati dal cinema del passato. Ma soprattutto perch rappresenta con grande attualit, rinfrescandone gli intrecci anche con la Storia del tempo, un mondo apparentemente consegnato ai classici. Merito di una regia che ha puntato sulla sintonia di un bel gruppo di irresistibili protagonisti e che ha saputo scegliere un'ambientazione perfetta nei costumi e nella scelta di luoghi mozzafiato anche grazie ad un sapiente uso della fotografia.Il nuovo capitolo del laboratorio sulla scrittura per il cinema dedicato alla giuria dei ragazzi di Lampedusa, tenuto da Giovanni Spagnoletti, hanno partecipato in rappresentanza degli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello dellisola coordinati dalla professoressa Paola Dragonetti: Alessia Aiello, Sofia Billeci, Sofia Colapinto, Antonino D'aietti, Antonio D'agostino, Melania De Rubeis, Francesco Cappello, Diana Famularo, Giuseppe Partinico, Serena Solina, Gaia Strazzera." dicono i ragazzi che hanno scelto i vincitori "".