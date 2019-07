IL BOEMO - Star della lirica e centinaia di attori e musicisti in abiti settecenteschi a Como

31/07/2019, 14:03

Pi di 150 tra troupe attori, cantanti e musicisti vestono costumi settecenteschi in questi giorni a Como per girare al Teatro Sociale gran parte delle scene musicali del film Il Boemo di PETR VACLAV, con un cast internazionale e lorchestra dal vivo. Un gran dispiego di energie per una coproduzione Italia - Repubblica Ceca, che sar destinata ai festival del cinema pi importanti nel 2020. Un progetto voluto e studiato dal regista ceco da pi di 10 anni, curato nei minimi dettagli, dai costumi alle scene. Uninvasione di Settecento a Como che arriver tra pi di un anno sul grande schermo.Il film ricostruisce le avventure del grande compositore settecentesco Josef Mysliveček, noto in Italia come Il divino Boemo, e al tempo pi ricercato di Mozart da corti e teatri italiani. La star della lirica PHILIPPE JAROUSSKY, capofila dei tanti cantanti coinvolti, interpreter le arie sotto la guida del direttore dorchestra VCLAV LUKS, mentre lattore ceco che interpreta il protagonista il giovane attore e cantante VOJTĚCH DYK. Nel cast anche gli attori italiani BARBARA RONCHI e LINO MUSELLA e altri che verranno annunciati.Alla regia PETR VACLAV, pluripremiato regista ceco trapiantato in Francia. Nel 2009, si appassiona alla storia di questo personaggio: una residenza di un anno a Villa Medici a Roma e una serie di incontri con il biografo di Mysliveček. Il regista cercher di restituire la sua storia rispettando il pi possibile i fatti storici per raccontare chi era Il Boemo, il compositore ceco, attivo soprattutto in Italia, uno degli autori dopere pi geniali e prolifici d'Europa nel 700. Mozart, pi giovane di lui, lo ammirava e lo prendeva a esempio. Ma il tempo lo ha cancellato dalla memoria collettiva, sebbene allepoca fosse ben pi ricercato e affermato del collega Amadeus: Il film racconta la storia di questo grande artista a cui lItalia ha dato tutto, immaginando quei passaggi della sua vita andati perduti attraverso i fatti storici, con lintento di ricostruire fedelmente lo spirito del suo tempo e la ricchezza dellItalia che a quellepoca fiorisce di corti e repubbliche desiderose di eccellere.Le arie e le composizioni di Mysliveček - detto anche Venatorini - sono state riscoperte dopo 250 anni e saranno utilizzate come colonna sonora del film, registrata dallorchestra Collegium 1704 sotto la direzione di Vclav Luks. La fotografia di Diego Romero, la scenografia di Luca Servino, i costumi sono di Andrea Cavalletto. Nel cast, accanto alla star della lirica Philippe Jaroussky, ci saranno Raffaella Milanesi, Juan Sancho, Krystian Adam, Sophie Harmsen, Simona Saturova, Emoke Barath, Benno Schachtner.La prima parte delle riprese si sta svolgendo in questi giorni nel prestigioso Teatro Sociale di Como, allinterno del quale stato ricostruito il San Carlo di Napoli. Si girer poi anche in Liguria, in Sicilia, a Venezia e Praga.Il Boemo una coproduzione Italia Repubblica Ceca - Slovacchia, prodotto da Jan Macola di Mimesis Film, e co-prodotto da Marco Alessi per litaliana Dugong Films, Marek Urban per Sentimentalfilm e Kateřina Ondřejkov per la Česk televize. sostenuto da Czech Film Fund, Česk televize, Filmov nadace, Mibac Dg Cinema, Creative Europe MEDIA Developement.