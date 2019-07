PREMIO FIESOLE 2019 - Consegnato a Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino e Elena Sofia Ricci



. Cos il regista, sceneggiatore e scrittore, a Fiesole, in occasione della cerimonia che gli ha conferito il2019, prestigioso riconoscimento attribuito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Gabriele Rizza." ha spiegato Sorrentino - ""." ha poi detto scherzando Sorrentino "".Allincontro ha partecipato lattrice Elena Sofia Ricci che con Sorrentino ha vinto il David di Donatello per la interpretazione ne Loro." ha detto lattrice "" ha detto poi Sorrentino ricordando De Crescenzo recentemente scomparso "".Il regista italiano stato insignito del prestigioso riconoscimento come prima di lui artisti del calibro di Vittorio Storaro, Toni Servillo, Stefania Sandrelli, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Anghelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach, Nanni Moretti e Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Dario Argento, Stefania Sandrelli.Nelloccasione stato presentato il volume monograficoa cura di Augusto Sainati con i contributi del Sncci, per Edizioni ETS di Pisa.