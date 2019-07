WE ARE WHO WE ARE - Annunciato il cast

Luca Guadagnino



19/07/2019, 09:10

Partiranno a fine luglio, in Italia, le riprese di, la serie Sky-HBO scritta e diretta da(la cui filmografia comprende, tra gli altri,, nominato a 3 Golden Globes, 4 Bafta Awards e a 4 Oscar incluso Miglior Film).una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.Nel cast:La serie Sky-HBO sar composta da 8 episodi prodotti da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e scritti da Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri.I produttori esecutivi sono Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Luca Guadagnino, Nick Hall, Sean Conway, Riccardo Neri e Francesco Melzi dEril.Fremantle il distributore internazionale.c sar in esclusiva su Sky