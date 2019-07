L'OSPITE - Al cinema dal 22 agosto

10/07/2019, 17:17

Simone Pinchiorri



" di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia DAmico, Anna Bellato e con Thony uscir in sala il 22 agosto 2019, distribuito da Mood Film.Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio dinverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. linizio della crisi e Guido presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalit nelle case dei genitori e degli amici pi cari trovandosi a naufragare da un divano allaltro nellinsolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosiIl film prodotto da Mood Film | in coproduzione con Cindokk e House On Fire con Rai Cinema e RSI Radiotelevisione Svizzera, in associazione con Relief e Bravado Film e realizzato con il sostegno di Regione Lazio, MIBACT, Eurimages, Ufficio Federale Della Cultura, Fondo di Co-sviluppo Italia-Francia MIBACT-CNC e Torino Film Lab ed in collaborazione con Wildside.