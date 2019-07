ESTERNO/GIORNO - Le passeggiate cinematografiche estive portano in una grotta carsica

01/07/2019, 15:22

Con lestate arriva il nuovo ciclo dicon alcune grandissime novit.Lassociazione Casa del Cinema di Trieste continua infatti a raccogliere grandi consensi per questa iniziativa che vuol far conoscere i set pi curiosi e significativi del Friuli Venezia Giulia, una formula originale di tour condotto da un critico cinematografico e un professionista attivo sul set del film su cui verte la passeggiata.Nel primo ciclo primaverile non sono mancate le nostre passeggiate nel Porto Vecchio di Trieste, nei luoghi delle numerose produzioni cinematografiche internazionali e i nuovi percorsi legati a serie di successo come la seconda serie de La Porta Rossa o Il Silenzio dellAcqua con contenuti in realt virtuale fruibili tramite gli appositi visori messi a disposizione dei partecipanti.Il 6 luglio, per festeggiare i ventanni di ShorTS, festival internazionale del cortometraggio, Esterno /Giorno propone la passeggiata special edition IN THE CAVE, una possibilit eccezionale per esplorare la location dellomonimo cortometraggio diretto da Ivan Gergolet. Dal pomeriggio del 28 giugno al 6 luglio sar possibile vedere il cortometraggio immersivo con gli appositi visori VR presso lo ShorTs Hub di piazza della Borsa e iscriversi (entro il 3 luglio) al tour che si svolger proprio nella grotta del Carso triestino in cui stata girata una parte del film. A guidare I partecipanti ci sar, oltre a Ivan Gergolet, Antonio Giacomin, immersive video e VR specialist che ha preso parte alla realizzazione dellopera che spiegher come sono state realizzate le riprese e quali tecniche sono state utilizzate.La visita organizzata grazie al supporto della Commissione Grotte Eugenio Boegan della Societ Alpina delle Giulie CAI Trieste.Ma torna anche litinerario Rive, molo, caff storici e viali attraverso la Trieste dei grandi set del cinema internazionale, una passeggiata piena di anneddoti e di luoghi che hanno portato in citt grandi star e registi e che hanno fatto la storia del cinema, da Senilit tratto dallomonimo romanzo di Italo Svevo con lindimenticabile interpretazione di Claudia Cardinale a Il Padrino p.II a Il Paziente Inglese, fino ai pi recenti La Sconosciuta e La Miglior Offerta del premio Oscar Tornatore.Si conferma poi sempre di grande interesse anche il nuovo percorso de La Porta Rossa 2 dellomonima serie televisiva di Rai 2 alla scoperta di nuovi luoghi e ambientazioni cittadine.Questo quindi il calendario delle passeggiate di luglio:LA PORTA ROSSA 2 (marted 2 luglio, ore 21.00)RIVE, MOLO CAFF STORICI E VIALE (venerd 5 luglio, ore 11.00)IN THE CAVE (sabato 6 luglio, ore 9.30)