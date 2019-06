ASINO VOLA - Il 1 luglio su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia"

30/06/2019, 13:25

Luigi Lo Cascio e Maria Grazia Cucinotta sono i protagonisti di una delicata favola che racconta il sogno di un bambino che vuole diventare musicista. il film, in onda luned 1 luglio alle 22.10 su Rai5 per il ciclo, che segna lesordio alla regia del pluripremiato attore di Dogman Marcello Fonte che lo ha anche scritto e interpretato, vestendo i panni di diversi personaggi. A firmare la regia con lui Paolo Tripodi.Maurizio (Luigi Lo Cascio), giovane ed affermato direttore d'orchestra ricorda la sua infanzia di bimbo minuto, scapestrato e pieno di energia, cresciuto nella pi povera periferia di Reggio Calabria, quando litigava con una gallina dispettosa (con la voce di Maria Grazia Cucinotta), parlava con il suo asino saggio (con la voce di Lino Banfi) e lottava caparbiamente per il suo sogno: suonare il tamburo nella banda del paese. Dopo aver incantato Cannes conquistando il premio come miglior attore, Marcello Fonte ha vinto anche il Nastro dArgento ex aequo con Edoardo Pesce. Lattore reggino ora atteso nel nuovo Pinocchio di Garrone, al fianco di Roberto Benigni.