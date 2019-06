PREMIO BOOKCIAK, AZIONE! 2019 - A venezia l'ottava edizione

BookCiak, Azione!



Sar Lorenzo Mattotti il presidente di Giuria della VIII edizione di Bookciak, Azione! 2019, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori (il 27 agosto 2019) col premio dedicato allintreccio tra cinema e letteratura, attraverso i bookciak, corti ispirati a romanzi e graphic novel, in collaborazione con SNGCI.Il grande disegnatore bresciano - residente a Parigi dal 98 - reduce dai successi riscossi allultimo festival di Cannes col suo incantato film di animazione, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ispirato allomonimo racconto per linfanzia di Dino Buzzati e atteso nelle sale italiane.Leminenza delle matite, come recentemente stato definito Mattotti da Libration, ci ha abituato alle sue versioni disegnate di celebri testi letterari come in Jekyll e Hide (Einaudi 2002, con Jerry Kramsky); Le avventure di Huckleberry Finn (riedizione 2012, Orecchio acerbo Coconino Press, con Antonio Tettamanti); The Raven/Il corvo (Einaudi, 2012, una riscrittura di Lou Reed del classico di Edgar Allan Poe); il Pinocchio di Collodi (2008, Einaudi I Millenni) poi diventato nel 2012 il lungometraggio animato diretto da Enzo DAl.Si fatto apprezzare anche per le contaminazioni letterarie, scritte e disegnate: Luomo alla finestra (1992, Feltrinelli con Lilia Ambrosi); Stigmate (Einaudi, 1999 con Claudio Piersanti); Ghirlanda (2017, logosedizioni, con Jerry Kramsky).Ha sorpreso per la capacit di mutare il suo segno: dalle prime e gi mature prove allinterno del gruppo Valvoline (con Igort, Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri), agli scarni grafismi in bianco e nero de Luomo alla finestra, dalle pastose e tenebrose pennellate del suo Hnsel e Gretel al diluvio di colori, pastelli, tempere e oli pazientemente stesi, ristesi, sfumati, fissati in lunghe sedute di lavoro nel suo atelier parigino.Segno personalissimo e indelebile che ha lasciato anche al cinema con Eros (2004, Michelangelo Antonioni, Wong-Kar-wai, Steven Soderberg), Peur(s) du Noir (2007, film danimazione collettivo da Il santo coccodrillo, libro realizzato assieme a Jerry Kramsky, Corraini,1999) e altre collaborazioni.Attivo anche nel mondo della pubblicit con la creazione di disegni e bozzetti per alcune marche famose, Lorenzo Mattotti ha firmato le copertine di illustri giornali - da Vogue al New Yorker a Le mode - e i manifesti ufficiali dei festival di Cannes e Venezia.Il celebre disegnatore, in veste di presidente di giuria di Bookciak, Azione! 2019, sar affiancato da Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto, componenti della nostra giuria permanente.La novit di quest'anno di Bookciak, Azione! che diventa on the road, portando in giro per lItalia, attraverso festival e premi, i bookciak vincitori. Dopo lanteprima veneziana, infatti, saremo alla Maddalena con il Solinas, a Cagliari con il premio Emilio Lussu, a Corigliano dOtranto con la Festa Cinema del reale, a Spilimbergo con Le giornate della Luce e ancora a Roma dove entreremo nel carcere femminile di Rebibbia per premiare le allieve-detenute.Torna, infatti, anche questanno la sezione ad hoc aperta alle allieve del liceo artistico statale Enzo Rossi presente nel carcere romano di Rebibbia.E torna anche la sezione dedicata alla memoria MEMORY CIAK realizzata in collaborazione con LiberEt, casa editrice dello Spi-CGIL, che si propone come luogo di confronto tra generazioni sui temi del lavoro e dellimpegno sociale e civile.Per questa terza edizione di Memory Ciak, tra i romanzi pubblicati da LiberEt abbiamo scelto come fonte dispirazione per i bookciak: La bella Sulamita di Renato Gorgoni.Diario ambientato a Napoli, scatola magica da cui estrarre fame, delusioni, ma anche riscatto e identit, dove una banda di ragazzini si scrolla di dosso la pagliacciata del fascismo, addentando la vita a morsi prima che la guerra gliela rubi. La ribellione avr una firma collettiva: la storica figurina Perugina de La bella Sulamita, che con Il feroce Saladino, Crik e Crok e Shanghai Lil, erano parte dellimmaginario di unItalia povera, divisa tra cupo conformismo e ribellione.La sezione Memory Ciak gemellata con Spi-Stories, concorso internazionale di cortometraggi organizzato da LiberEt e Spi-CGIL.Gli altri testi selezionati per il premio Bookciak, Azione! delledizione 2019 sono:La memoria nel corpo (Rayuela Edizioni)di Antonella SicaUna raccolta di poesie. Brevissimi racconti che germogliano dai ricordi; dai corridoi di un collegio dove una bambina aspetta un padre che non arriver mai, dalla stanza della nonna dove una donna cerca una sua identit non sottomessa, dal racconto di un amore pieno di slanci e arresti.War painters1915-1918 Come larte salva dalla guerra (ComicOut)di Laura ScarpaUn graphic novel fra le trincee della Grande guerra con i pittori che, al seguito dei reggimenti, sono impegnati a raccontare il fronte nello spazio-mondo di una cartolina. Anna Colemann Ladd, scultrice che nel 1918 ricostruir i volti distrutti di molti soldati con delle maschere-protesi di rame. E ancora soldati italiani e austriaci che per un momento dimenticano di essere nemici. Tre storie di guerra prese dalla realt, che parlano dei lutti e di come larte cerchi, e a volte possa, aiutare a superarli o a lenire il dolore.La lettrice di Čechov (nottetempo)di Giulia CorsaliniNina ucraina, ha quarantanni, una figlia e un marito malato. Ha studiato, ama la letteratura e Čechov, ma povera e non pu mantenere la famiglia. Costretta a trasferirsi in Italia trova lavoro come badante. Una piccola svolta del destino la porter a collaborare con un carismatico professore di slavistica. Colpisce al cuore questa esistenza minima, fatta di coraggio senza testimoni e, soprattutto, di dignit senza pretese come quella delle donne che ogni giorno mandano avanti il mondo.Ogni concorrente, per realizzare il suo bookciak, potr scegliere un solo titolo tra questi.Le iscrizioni si sono chiuse il 15 giugno 2019.Mentre i bookciak andranno consegnati entro il 10 luglio 2019.I bookciak vincitori saranno proiettati la sera del 27 agosto 2019 nel corso dellevento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, alla Villa degli Autori del Lido di Venezia, nel corso di una serata di benvenuto alla stampa, in collaborazione con SNGCI.