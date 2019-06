IL FILM PIU' BELLO: LA PUGLIA - Presentato il progetto sulle location cinematografiche

22/06/2019, 14:15

stato presentato nella sala della Presidenza della Regione Puglia a Bari il progetto. Allincontro sono intervenuti Loredana Capone, Assessore al Turismo della Regione Puglia, Ivan Drogo Inglese, Presidente Assocastelli, e Antonio Parente, Direttore Apulia Film Commission.Assocastelli lassociazione che riunisce i proprietari di palazzi, dimore e castelli privati. In Puglia sono 25 gli associati." spiega il presidente".Scopo del progetto ( https://www.assocastelli.it/filmpuglia ), mettere a disposizione le strutture come location per le produzioni cinematografiche che arrivano in Puglia, con un servizio di indicazioni tecniche e operative per gli autori e per chi allestisce i set, in modo da orientare le scelte scenografiche. Ed erano numerosi i proprietari di beni immobili storici presenti oggi in conferenza stampa." ha spiegato il direttore di Apulia Film Commission,".Per lassessore a Cultura e Turismo,