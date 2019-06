ARBERIA - Arriva nei cinema in Basilicata

12/06/2019, 12:36

Il film Arbria, opera prima della regista Francesca Olivieri, arriva nella regione che ha contribuito a realizzarlo: la Basilicata.Dopo la distribuzione in 12 sale della Calabria; il successo alla Casa del Cinema di Roma, dove in occasione delle Giornate del Cinema Albanese (dal 31 maggio al 2 giugno scorsi) stato necessario allestire una doppia proiezione - non programmata - per consentire lingresso a tutto al pubblico in fila; e dopo il Premio del Pubblico al Dea Open Air International Film Fetivale di Tirana, Arbria continua la sua diffusione.Il film prodotto dalla Open Fields Production sar infatti in proiezione il 13 giugno al Cine Teatro Ruggiero di Melfi, alle 18.30 e alle 20.30; il 17 giugno al Cine Teatro Don Bosco di Potenza, alle 20.30; e il 17, il 18 e il 19 giugno al Cinema il Piccolo di Matera, alle 19.30.Alla proiezione presso il Don Bosco di Potenza, e alla seconda giornata di Matera (il 18), saranno presenti Francesca Olivieri e il direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace; i produttori della Open Fields e il distributore, Lago Film.Alla proiezione del 13 giugno, a Melfi ci saranno invece Donato Michele Mazzeo, presidente dellassociazione Basilicata Arbresh e Giampiero Francese regista del film "Luci su Tirana" e gestore del Cine Teatro Ruggiero.Il film - che racconta il ritorno alla origini da parte di Aida, una giovane donna arbereshe, intraprendente e autronoma, che deve fare i conti con la propria identit sociale e culturale un film molto lucano, non solo per la presenza, in Basilicata, di diverse comunit arbëreshe, ma anche per il sostegno che ha ottenuto della Lucana Film Commission attraverso il Bando Lu.Ca. (finanziemanto condiviso delle Regioni Basilicata e Calabria) e, soprattutto per il cast artistico e tecnico che lo ha realizzato: Antonio Andrisani (nel ruolo di Giordano, compagno della protagonista, interpretata da Caterina Misasi); Fabio Pappacena (ruolo Vincenzo, ex amante della protagonista); Giuseppe Ricciardi (costumista); Cristian Auricchio (assistente costumista e arredatore); Davide Laguardia (reparto fotografia); Robert Lani (coreografo); Marica Montemurro (storyboard).Inoltre, alcune scene in esterna sono state girate ad Aliano, sui Calanchi e nelle zone della Basentana. Mentrre a Melfi sono stati effettuati i casting ai quali hanno partecipato circa 200 persone.Arbria (80 min; Italia, 2019) il docufilm opera prima della regista calabrese Francesca Olivieri, che indaga i legami forti e leredit culturale delle comunit arbresh che ancora sopravvivono in alcuni piccoli borghi di Calabria e Basilicata.Attraverso gli occhi della protagonista Aida, la regista la cui famiglia ha origini nel piccolo borgo arbresh di Santa Caterina Albanese vuole affrontare il tema della riscoperta delle proprie origini e, soprattutto della ricucitura degli strappi con essa e i suoi stringenti vincoli. Il film non racconta solo le vicissitudini della protagonista, ma si fa carico anche del ricordo di unintera comunit, quella degli arbresh, che ha dato origini al territorio dellArbria un enclave di Albania in Italia per sfuggire dalle persecuzioni subite tra il XV ed il XVIII secolo, e la cui cultura oggi rischia di scomparire sotto il peso di una omologante cultura globale.un conflitto tra tradizione e modernit quello attraversato dalla protagonista del film allinterno di questa aerea geografica e sentimentale, lArbria, che di fatto non esiste. La donna vive una vera nostalgia dellappartenenza, un sentimento comune dei tempi moderni che paralizza il presente e sterilizza il futuro di molti, sempre alla costante ricerca di se stessi e della propria identit.Il film prodotto dalla Open Fields Productions, in collaborazione con Lucana Film Commission e Calabria Film Commission, con il sostegno di MiBAC e SIAE nellambito delliniziativa Sillumina, con il supporto di BCC Mediocrati e Echoes. Arbria distribuito dalla LAGO Film, nuova realt cinematografica calabrese.