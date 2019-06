ICFF TORONTO - Il 16 giugno proiezione di "La Fuitina Sbagliata"

06/06/2019, 13:43

Il film La fuitina sbagliata stato selezionato perch il Festival di Toronto ICFF lo ha ritenuto un film valido. Siamo certi che verr apprezzato dal nostro pubblico, composto per lo pi da canadesi, ma anche di un nutrito gruppo di italo-canadesi.Queste le parole di Carlo Cohen direttore della programmazione e di Cristiano de Florentiis direttore artistico del Festival ICFF di Toronto, quando hanno comunicato che il film diretto da Mimmo Esposito, che vede protagonisti i siciliani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa in arte I Soldi Spicci, parteciper alledizione 2019 dellICFF Festival.Siamo ancora increduli, felici. Per noi una gioia indescrivibile - dicono Annandrea e Claudio-. Abbiamo creduto tanto alla nostra Fuitina, ed essere selezionati da un festival internazionale cos prestigioso, che ha deciso di proiettare il film il prossimo 16 giugno, ci riempie di soddisfazione ed emozione. Saremo presenti in sala, perch non possiamo perderci questo momento unico .La fuitina sbagliata rientra quindi tra le pellicole che rappresenteranno lItalia in quello che lunico Festival di cinema italiano in Canada e che, negli anni, diventato unimportante vetrina del cinema nostrano a livello internazionale.Uscito nelle sale nellottobre del 2018, La fuitina sbagliata ha sbaragliato in poco tempo i botteghini: con le sue 60 copie ed un incasso superiore agli 800 mila euro, questa commedia degli equivoci diventata in poco tempo un vero proprio successo.Protagonista il duo comico siciliano I Soldi Spicci, consacrato dal mondo del web (1 milione e 340 mila sono i like che hanno su fb, 124 milioni e pi sono le visualizzazioni dei loro video su YouTube che conta 360 mila iscritti al canale. 420 mila sono i followers su Instagram) e apprezzato dal pubblico pi generalista grazie al programma di Italia 1 Colorado.Attivi anche a teatro, hanno appena concluso il loro tour con lo spettacolo Si! Stiamo insieme (testi di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano con la collaborazione di Salvo Rinaudo, regia di Ernesto Maria Ponte), registrando sold out in tutte le tappe.La fuitina sbagliata sar proiettato a Vaughen - Cineplex Cinema il 16 giugno alle ore 20.15.