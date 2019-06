ARTMEDIA - Due proiezioni a Roma con gli studenti

06/06/2019, 09:04

Ha preso il via a Roma il 6 maggio scorso - alla presenza di Daniele Luchetti che ha presentato, in un incontro moderato da Mario Sesti, il suo film Momenti di trascurabile felicit, tratto dall'omonimo libro di Francesco Piccolo - il progettoiniziativa realizzata dallAssociazione Culturale ArtMedia in partenariato con lISISS Pacifici e De Magistris e la Cooperativa di transizione scuola-lavoro IACS, e con la collaborazione di MigrArti La cultura unisce coordinato da Paolo Masini. ArtMedia Cinema e Scuola realizzato nellambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBACT, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale. Ideato e diretto da Loredana Commonara con la collaborazione del Prof. Luigi Mantuano, della giornalista Elisabetta Colangelo e il coinvolgimento della Rete dei Licei Economico Sociali (LES), il progetto rivolto agli studenti di alcune scuole di Roma, Milano, Palermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.Due gli incontri prossimi con gli studenti e il pubblico romano, entrambi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.Venerd 7 giugno, alle ore 10:00 presso l'Eden Film Center di Roma, gli studenti del Liceo Gaetano De Sanctis assisteranno alla proiezione del filmdi Alessio Cremonini, a cui seguir un incontro - dibattito con l'attore protagonista Alessandro Borghi moderato dal critico cinematografico Mario Sesti. Sabato 8 giugno alle ore 10:00 presso il Cinema Barberini, gli studenti di alcune scuole di Roma assisteranno allincontro-dibattito con Paola Cortellesi e Riccardo Milani, sempre moderato dal critico cinematografico Mario Sesti. Seguir la proiezione del film. A precedere la proiezione, il cortometraggio La Macchia di Luca Cusani, vincitore della Menzione speciale del Premio MigrArti, che racconta, in pochi minuti e con ironia, il tema della Cittadinanza e della sua attuale legislazione. A raccontarlo, Paolo Masini, ideatore e coordinatore del progetto e il sociologo Mauro Valeri. Il progetto proseguir con nuovi appuntamenti dopo l'avvio dellanno scolastico 2019/20.Liniziativa finalizzata a realizzare una palestra per il cinema e laudiovisivo, un percorso di educazione, apprendimento e approfondimento nel settore cinematografico attraverso rassegne ed eventi culturali che vedr la partecipazione attiva degli studenti nelle fasi di attuazione. Gli obiettivi del progetto sono educare allimmagine e sviluppare capacit di interpretazione delle narrazioni e del testo audiovisivo, sviluppare capacit di analisi del mezzo audiovisivo tramite fruizione di opere cinematografiche, sviluppare capacit di analisi critica della realt e dei fatti contemporanei, avvicinare gli studenti al mondo del lavoro creativo attraverso la sperimentazione in campo, ridurre la distanza tra pubblico e specialisti del settore. Il ruolo sociale e culturale del cinema e dellaudiovisivo: la capacit di creare e veicolare significati condivisi, il cinema non pura e semplice trasmissione di contenuti ma una vera e propria educazione dello sguardo.Per maggiori informazioni www.migrarti.it