SICILIA QUEER FILMFEST 9 - I vincitori

05/06/2019, 19:20

La giuria internazionale del Sicilia Queer filmfest composta da Eva Sangiorgi (direttrice artistica della Viennale), Mykki Blanco (musicista e performer, Premio Nino Gennaro 2019), Al Dallier Vega (montatrice), Sara Fattahi (regista), Mnica Rovira (regista e attrice). Una giuria che esplora il femminile nelle sue pluralit, rappresentato da protagoniste del mondo del cinema, della musica e dellattivismo LGBT assegna il premio per il miglior lungometraggio della sezione New Vision a Serpentario di Carlos Conceiao (Portogallo, Angola 2019). La stessa giuria assegna il premio per il miglior cortometraggio della sezione Queer Short a Galate a linfini di Julia Maura, Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen, Maria Chatzi, Ftima Flores Rojas (Spagna 2017).Ai premi della giuria internazionale si aggiunge quello dall'Associazione 100Autori e quello del Coordinamento Palermo Pride. La prima premia il lungometraggio Love Me Not di Llus Miarro (Spagna 2019), il cortometraggio Framing Agnes di Chase Joynt (Stati Uniti 2019) e assegna una menzione speciale al corto Isha di Christopher Manning (Regno Unito 2018), mentre quella del Coordinamento Palermo Pride premia per la sezione New Vision il lungometraggio Diamantino di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt (Portogallo, Francia, Brasile 2018) e assegna la menzione speciale a Lembro mais dos corvos di Gustavo Vinagre (Brasile 2018); la stessa giuria assegna il premio miglior della sezione Queer Short a Azul Vazante di Julia Alqures (Brasile 2018) e la menzione speciale a Galate a l'infini.Il premio del pubblico va al lungometraggio Diamantino di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt e al cortometraggio Isha di Christopher Manning (Regno Unito 2018).Le motivazioni della giuria internazionalePremio miglior lungometraggio - New VisionsSerpentario di Carlos Conceiao (Portogallo, Angola 2019)Il film ci offre una esperienza della memoria che sia emotiva che fisica. Si tratta di un lavoro personale e senza tempo, capace di rappresentare gli strati non visti del passato e del presente in un paesaggio astratto e post apocalittico. Scatena in noi i ricordi pi intimi e allo stesso tempo ci fa domande sulla storia. Tutto ci sostenuto dalla singolarit di una voce cinematografica.Premio miglior cortometraggio - Queer ShortGalate a linfini di Julia Maura, Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen, Maria Chatzi, Ftima Flores Rojas (Spagna 2017)Un film che funziona come saggio cinematografico della contemporaneit. La combinazione di immagini darchivio, dei suoni e della voce di fondo di vari materiali differenti montati insieme da forma a un lavoro allo stesso tempo potente e coerente. capace di invocare lidea stessa della sessualit e della femminilit attraverso la storia, in una sorta di mito trasposto al tempo presente. Si tratta di un film provocante e al tempo rinfrescante sul tema del sesso, del corpo e della sessualit. Anche se frutto del lavoro di un gruppo ci parla con la voce forte di una personalit. Il premio stato riconosciuto unanimamente dalla giuria.