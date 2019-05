ANONIMO DEL XX SECOLO: LEONARDO RICCI - Anteprima il 1 giugno a Firenze

Leonardo Ricci



31/05/2019, 07:15

Nel 2018 ricorreva il centenario della nascita di Leonardo Ricci (1918-1994), architetto fiorentino, allievo e assistente di Giovanni Michelucci, noto per le sue realizzazioni dal carattere avveniristico.Una data celebrata con molte iniziative, fra cui la mostra, appena conclusasi, al Cenacolo di S. Maria Novella a Firenze, e un documentario, realizzato dai registi fiorentini Massimo Becattini e Luciano Nocentini: "", che sar proiettato sabato 1 giugno 2019 (ore 21.00), cinema La Compagnia di FirenzeIntervengono alla serata-evento la figlia e la nipote del noto architetto, Milena Ricci e Clementina Ricci, quest'ultima presidente del Comitato RICCI 100, Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Michelucci, Giovanni Bartolozzi, dell'Universit degli Studi di Firenze e i registi.Attraverso interviste, filmati e foto darchivio, il documentario illustra lattivit di uno dei principali architetti italiani del '900, che ha segnato uno dei momenti pi vivi dell'architettura in Italia e all'estero.Tra le sue principali realizzazioni ci sono i villaggi di Agape, nel torinese, e di Riesi, nei pressi di Caltanissetta; la sua casa-studio a Monterinaldi; la casa per la figlia di Thomas Mann, Elisabeth, a Forte dei Marmi; la casa per il sarto Balmain all'Isola d'Elba; l'unit abitativa La Nave, di Sorgane a Firenze; il Palazzo di Giustizia di Savona e il famoso Palazzo di Giustizia di Firenze.Oltre ad esercitare la professione di architetto, Ricci ha insegnato per molti anni anche in prestigiose universit americane, proponendo corsi sui nuovi modelli di macrostrutture con cui affrontare i temi della citt compatta e della citt/terra. Ha portato avanti unidea d'architettura indissolubilmente legata al luogo in cui va ad operare e che cerca di soddisfare il bisogno dei fruitori, attraverso le creazioni di spazi e percorsi in cui possibile la socializzazione. Una concezione dellimmagine dellarchitetto - quella di Ricci - neutra, anonima, che lascia parlare le opere, lontana dall'odierna idea di archistar. Il titolo del documentario fa riferimento al libro Anonimo del XX secolo, da lui pubblicato negli Stati Uniti nel 1962 e poi in Italia nel '65, in cui Ricci espone le proprie riflessioni sulla vita e sul potere che pu avere larchitettura nel renderla migliore., laureato in architettura, , da sempre, impegnato nella alla divulgazione di tematiche storico - artistiche attraverso il mezzo cinematografico. Tra i suoi lavori pi recenti L'arte in guerra (2017), Filippo Mazzei cittadino del mondo (2018), Firenze anni Cinquanta (2019)., laureato in filmologia, ha realizzato documentari e cortometraggi fra cui Delle Terre e delle acque prodotto da Mediateca regionale Toscana e, per il Sistema Museale della Provincia di Grosseto, Sulle tracce di George Dennis e I giardini dellarte.